138檔產品淨值創新高

台股連續三天創下新高，連帶主動操作的台股基金也績效長紅，根據統計資料顯示，148檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松、群益台灣科技創新主動式ETF、安聯台灣大壩、群益台灣精選強棒主動式、國泰台灣高股息共138檔淨值與大盤同創新高，也讓1,134,886位受益人都賺錢。

群益馬拉松、群益台灣精選強棒主動式ETF基金經理人陳沅易表示，台股近期盤勢維持在相對高檔區間震盪，表面上指數漲勢趨緩、波動加大，但若從更宏觀的角度觀察，市場正進入由基本面主導、而非情緒驅動的再定價階段，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。支撐台股的核心力量仍來自企業獲利結構的實質改善，尤其是AI所帶動投資與出口循環。台股仍偏多看待，中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股頻刷新歷史新高，主要依舊受惠AI浪潮成長帶動，從美國需求、挹注台灣供應鏈、推升台灣經濟等成為正向循環。預估美國2026年GDP持續成長，中研院已上修台灣今年GDP至3.67%。

目前台股多頭未見不利條件，可布局中長線趨勢股，包括先進製程、記憶體、測試介面、低軌衛星、CPO與光通訊、IP產業、製程轉換受益股、特用化學、重電等，另外搭配觀察融資餘額成長速度，以及持續追蹤台股指數與60MA乖離是否超過10%。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，在AI應用蓬勃發展、企業獲利維持成長趨勢，以及美國聯準會可望維持降息循環下，有利股市維持震盪走升的多頭趨勢。預期在AI需求呈指數級增加、產能僅以線性增加的情況下，出現諸多產品長期供不應求的相關公司的投資機會，後續持續看好半導體、記憶體及上游關鍵原物料及零組件大幅度的供需缺口，帶動產品價格持續上漲的商機。