全球資源型基金犀利 今年來平均漲逾12%

今年來原物料市場持續上演「真金白銀」行情，原物料行情火熱，帶動全球資源型基金今年來平均漲幅逾12%，在理柏資訊投信投顧公會分類中稱冠，成為元月行情表現最亮眼的基金類型。

在資金買盤及產業需求推升下，金價一舉突破每盎司5,000元、白銀站上每盎司100美元大關，此外，其他如銅等主要工業金屬也水漲船高，進一步帶動涵蓋多家貴金屬礦業公司股票的道瓊貴金屬指數今年來漲幅達26%，表現明顯優於美股四大指數。

理柏資訊投信投顧公會分類的全球資源型基金也同步受惠，今年來類型平均漲幅達12.6%，比台股各類型基金、ETF都還要突出，躍居分類之冠，其中復華全球原物料基金同期間報酬達26.8%，更是投信發行760多檔主級別基金當中排名第一，此外，滙豐全球關鍵資源、安聯全球油礦金趨勢、元大全球農業商機、德銀遠東DWS全球原物料能源基金今年來也都有逾一成漲幅。

復華全球原物料基金經理人蔡盛宇表示，因應全球進入新戰時經濟時代，在戰略資源的儲備競賽下，原物料資產價格有機會迎來基本面、供需成長及評價面擴張的投資機會。

後市布局操作將增加原物料類股比重，包含黃金、銀礦、銅礦等類股及稀土金屬，作為全球地緣政治緊張以及戰時資源配置的重要投資標的，搭配核能相關、電網建設及AI電力公司等類股。

蔡盛宇認為，AI工業需求點火，未來走向新AI伺服器架構，加以儲能需求增加，使白銀的戰略重要性大幅提升，因供需缺口大，仍有利銀價表現；此外，美國聯準會降息使實質利率降低推升金價，在地緣政治風險、各國央行買進及投資人持續投入黃金ETF，將有利金價多頭格局延續。

安聯投信指出，展望原物料市場，近期持續關注中東局勢、油價波動及其對市場避險情緒的影響，黃金近期反映避險需求上升，可有效抵禦市場波動。其中，在黃金部分，根據主流機構如高盛、摩根大通與瑞銀等，普遍預測2026年金價將穩守每盎司5,000美元，反映市場高度樂觀預期，有利於挹注相關主題結構性需求穩固。

安聯投信表示，除了市場對黃金前景高度共識，全球各國央行連續數年大規模購金，也為金價提供堅實底部支撐。