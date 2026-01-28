印度股市 中長期有潛力

印度股市開年以來表現相對疲弱，明顯落後全球多數市場。法人指出，由於美國關稅風險升溫、外資持續調節持股，以及企業財報前景仍待釐清，使市場情緒轉趨謹慎，進而壓抑印度股市走勢，短線印度股市恐維持高檔震盪，選股將更聚焦於企業獲利能見度與財務品質。

根據統計，2025年印度股市相較新興市場指數落後達29%，創下30年來最大差距。根據高盛預估，印度名目GDP在2025至2027年分別成長9%、10% 與11%；MSCI印度指數的企業獲利成長亦預測落在10%、15% 與14%，顯示印度企業長線成長動能依舊強勁。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市歷經長期盤整後，2026年有望迎來轉折契機，具備六項有利因素，包括：金融環境寬鬆與政策刺激、名目GDP與信貸動能回升、估值雖高但仍屬合理區間、外資賣壓趨緩並有望受財報與政策帶動改善、印度企業獲利成長於全球相對突出，以及盧比貶值壓力下降有助資金回流與匯率穩定。

儘管短線市場受情緒面與外部環境牽動，但印度強勁的經濟與企業基本面不變，中長期投資價值仍具吸引力。