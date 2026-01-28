印度股市 中長期有潛力
印度股市開年以來表現相對疲弱，明顯落後全球多數市場。法人指出，由於美國關稅風險升溫、外資持續調節持股，以及企業財報前景仍待釐清，使市場情緒轉趨謹慎，進而壓抑印度股市走勢，短線印度股市恐維持高檔震盪，選股將更聚焦於企業獲利能見度與財務品質。
根據統計，2025年印度股市相較新興市場指數落後達29%，創下30年來最大差距。根據高盛預估，印度名目GDP在2025至2027年分別成長9%、10% 與11%；MSCI印度指數的企業獲利成長亦預測落在10%、15% 與14%，顯示印度企業長線成長動能依舊強勁。
瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度股市歷經長期盤整後，2026年有望迎來轉折契機，具備六項有利因素，包括：金融環境寬鬆與政策刺激、名目GDP與信貸動能回升、估值雖高但仍屬合理區間、外資賣壓趨緩並有望受財報與政策帶動改善、印度企業獲利成長於全球相對突出，以及盧比貶值壓力下降有助資金回流與匯率穩定。
儘管短線市場受情緒面與外部環境牽動，但印度強勁的經濟與企業基本面不變，中長期投資價值仍具吸引力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言