優質股落後補漲有影 抗震韌性強 有望吸引資金青睞

美股等主要股市震盪向上，尤其高成長股2023年起領漲全球主要股市，投資人聚焦美股七巨頭的表現。法人指出，成長股表現強勢，部分優質企業股價表現落後，但這些個股擁有優質財務體質，隨著估值回落至合理區間，今年可望有落後補漲的空間。

國泰投顧指出，MSCI世界指數連三年漲幅達兩位數，市場偏好集中於高成長與高貝塔（指波動高於大盤）股票。不過，AI相關公司股價節節上揚，投資人也開始質疑獲利能見度與估值合理性。

由於市場焦點高度集中在七巨頭與AI概念股，導致部分優質企業股價表現相對落後。國泰投顧指出，美國S&P 500優質股表現落後S&P 500指數，且在2025年第4季創下近30年最大差距。

國泰投顧強調，優質股展現穩健財務體質。S&P 500優質股平均股東權益報酬率（ROE）達33.8%，遠高於S&P 500指數的18.8%，顯示獲利能力強勁。同時，優質股負債權益比僅77.6%，明顯低於S&P 500指數的113.7%，反映財務結構更健康、槓桿風險較低。

國泰投顧指出，優質股擁有高ROE、低負債的特質，能在市場波動中保持韌性，並具備長期增值潛力。隨市場風格轉換，資金可望重新流向基本面穩健的企業，迎來修復行情。

富達國際指出，美國大型科技股與AI相關個股仍主導市場走勢，但在評價水準偏高及指數集中度過高的情況下，市場出現部分獲利了結，帶動產業與投資風格之間的表現差距進一步擴大。在歐洲，資金再度回流至歐洲價值型與循環型類股，反映市場對經濟成長的預期改善。

摩根士丹利環球品牌基金投資團隊看好全球優質企業獲利成長能力強，尤其擁有穩定獲利、強勢品牌與定價權的公司，更展現韌性營收與抗波動特質，且更能因應不確定的環境。在多元資產配置中，優質股可望扮演提升整體組合穩定度的關鍵角色，有助於降低投資風險。