中天期美債 法人按讚

品浩（PIMCO）昨（27）日發布展望指出，儘管關稅壓力與地緣政治不確定性仍在，但全球經濟前景仍優於先前預期，債券也出現可持續的投資機會。不過，「K型」經濟趨勢明顯，投資人宜掌握全球各類債券的投資機會，透過多元分散布局來降低風險。目前最看好中天期美債，長天期債今明年可開始回補。

PIMCO集團投資長艾達信（Dan Ivascyn）指出，AI驅動資本支出，勞動生產力改善，加上具針對性的財政政策，在緩衝貿易摩擦影響的同時，也使家庭、企業與不同區域之間的經濟表現差異進一步擴大，呈現明顯的「K型」經濟趨勢。

艾達信指出，聯準會（Fed）今年可望持續降息，降息速度要依經濟數據而定，到今年底聯邦基金利率可望降到約3%。另，部分新興市場與英國央行可能採較明顯降息；加拿大與歐洲逐步接近中性利率水準；日本可能持續升息；中國則預期將透過財政與貨幣政策同步調整，以支撐經濟表現。

