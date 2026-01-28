富坦生技領航 報酬誘人

過去一個月，川普政府多項政策震驚全球，包含委內瑞拉事件、格陵蘭島爭議、聯準會（Fed）主席訴訟等。儘管有這些紛擾，但生技股卻不受影響仍默默走升。放眼未來，在藥品關稅紛擾消退、放鬆監管、併購潮延續下，宏觀環境有利於生技股，前景可期。

理柏（Lipper）統計，目前台灣核備的境外生技股票基金共四檔，富蘭克林坦伯頓生技領航基金近一個月來漲0.9%領先，這檔基金六個月大漲48.2%，一年來強漲51%，表現不俗。

據了解，富蘭克林坦伯頓生技領航基金採大小型股一把抓策略，除投資產品線多元的製藥巨頭外，還抓住具成長潛力與併購題材的中小型生技股。團隊辦公室位在舊金山生技園區，能掌握最新的生技產業脈動，並結合量化分析於投資中，可針對某公司某項臨床試驗進行200萬次模擬，藉此預測出臨床試驗成功機率，有助經理人判斷並提前在實際數據公布前進場卡位。

美國食品藥物管理局（FDA）局長馬凱利（Marty Makary）日前接受「All In」專訪時提及，自上任以來10個月便宣布了42項重大改革，包含減少繁文縟節、導入AI加速新藥審核，並將關鍵試驗從兩項改為一項。只要試驗設計得宜，理論上就能達到相同統計效力，並為業者節省1-3億美元試驗成本。

資產管理業者指出，生技製藥產業並不缺乏創新，儘管處於高度不確定的時期，但隨法規、貿易政策明朗化，併購活動可能重新成為順風，因為專利懸崖逼近、「降低通膨法案」的衝擊將使製藥巨頭更積極透過併購來深化產品線。

此外，已開發國家人口老化、老年人消耗的藥品遠多於年輕人，也提供長線題材，生技製藥產業未來發展道路仍光明。

根據生技產業媒體BiopharmaDive的數據，2025年共有49件生技產業相關併購案，總規模達1,194億美元，高於2024年的39件與459億美元。