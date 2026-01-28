半導體標的 表現不俗

台股加權指數連續三個交易日寫收盤新高紀錄，台股ETF表現亮眼，若以規模超過百億元台股ETF同期間表現來看，共計有15檔今年來漲逾一成，類型而言以半導體、科技、市值占最多席，且以半導體為主題的台股ETF表現更是強勁。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，2026年來看，市場氛圍仍將圍繞AI，半導體業為AI發展重要基礎，隨AI應用面拓展與需求持續強勁下，對於半導體之需求也將持續增加，可望形成獲利上修良性循環，台灣擁半導體產業鏈，並且在全球市場中具有難以撼動的地位。

在AI浪潮下，自IC設計、半導體製程、封裝測試等等皆雨露均霑，成長動能可期，建議投資人透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業的營運成果，亦滿足收益需求。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，台積電2奈米製程是技術架構的根本性變革。這波由2奈米擴充帶動的投資潮，資本支出有望再創新高，將直接推升供應鏈出貨單價（ASP）。從前段製程電晶體生成、中段導線連接，到後段先進封裝測試，相關供應商業績展望樂觀。目前半導體業處於先進製程軍備競賽與終端AI應用爆發的紅利期，中信關鍵半導體ETF精準布局台積電及聯發科兩大龍頭，成分股權重占比逾5成，在這波半導體多頭趨勢占據有利位置。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹指出，受惠AI商機爆發，市場預期今年台股企業獲利可望延續雙位數增長，搭配經濟持穩、貨幣環境不再緊縮，有望令台股延續有基之彈，隨AI需求旺盛，台廠是最重要供應商，可望吸引資金目光。隨著進入碳有價時代，碳排放管理良好企業，也可望受偏愛。