ASML指數商品 錢景閃亮

經濟日報／ 記者何佩儒╱台北報導

隨著美國政府關門機率變大，市場對政治不確定所引發的緊張情緒再次升溫，美股短線恐震盪難平。法人分析，由於AI基建將進入長周期，半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）股價近一月漲幅就逾三成，帶動含「艾」ETF成為投資人當前資金流向的重要選項。

觀察市場上布局全產業的海外ETF近半年績效表現，前三名分別為保德信全球藍籌（009810）、凱基全球菁英55、富邦歐洲ETF，前兩者含息報酬率雙雙突破兩成。其中凱基全球菁英55持有艾司摩爾6.3%，富邦歐洲持有3.7%、保德信全球藍籌持有1.4%。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，今年整體經濟預期將會更全面均衡的復甦，但今年也是美台兩地的政治大年，大盤短線恐受政治干擾。在股市波動期間，選擇布局全球、全產業的ETF不僅可以掌握產業輪動成長機會，更可以分散投資組合，有望為投資人提供下檔風險緩衝。

法人分析，美股近期波動不斷，接下來恐怕又要面臨政府關門和新的關稅議題，市場不確定性提升。而艾司摩爾擁有AI強勢發展利多，股價自去年底節節攀升，隨著其財報公布在即，市場普遍對其今年營運保持樂觀，含「艾」ETF後市可期。

台新標普500 ETF 研究團隊表示，在AI投資循環延續，帶動供應鏈資本支出，預估美國經濟今年將保持穩健成長。此外，通膨緩解，聯準會可望維持貨幣寬鬆政策，資金流動性無虞。

