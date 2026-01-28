AI、高效運算題材燒 科技型基金多檔繳出雙位數佳績

台股連日改寫歷史新高，科技股更是推升行情的渦輪引擎。事實上，近期資金蜂擁回流電子族群，台股科技型基金順勢起飛，多檔近一個月、三個月到半年績效全面飆破雙位數，甚至上演「基金跑得比大盤快兩倍」的高能戲碼。

觀察近一個月、近三個月及近六個月表現，其中科技型基金近三個月績效前十強報酬率全數繳出雙位數佳績，多檔基金漲幅衝三至四成。

值得注意的是，安聯台灣科技、野村e科技、野村高科技、元大高科技、PGIM保德信科技島基金明顯優於大盤，甚至近近三個月、六個月雙雙超越加權指數兩倍以上，凸顯在AI、高效運算及半導體供應鏈持續發燒下，科技型基金也成為此波台股創高行情中的最大贏家。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，記憶體產業自去年第3季末來報價強勁上漲，此波漲勢源於獨特的市場供需動態，主要由「供給減少」而非「需求暴增」驅動，主因下游庫存低，而上游產能因應雲端服務供應商（CSP）的龐大需求而調整，導致供不應求，預計從下游到上游的安全庫存回補周期至少需要兩到三個季度，預計在此期間記憶體價格將維持高檔。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，長線主軸仍指向AI硬體與資料中心基建，對AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL／PCB、記憶體、機構件（滑軌）及光通訊等環節形成持續需求。

此外，輝達預估Rubin 平台將於2026年下半年全面量產，相關生態系合作夥伴則預計於第2季開始供貨，有望成為輝達及整體 AI供應鏈下半年營運的重要成長動能。

PGIM保德信科技島基金經理人王偉哲指出，黃仁勳本周六將訪台，加上美股科技財報周登場，在美股企業獲利預期持續成長之下，市場正向看待，有利台股於農曆年前再挑戰新高。但仍須留意目前台股技術面季線乖離率大，且融資餘額已超過3,800億元，加上國際地緣衝突猶存、月底美國政府關門議題，以及農曆年前可能出現資金獲利出場等因素，仍須留意短期波動。

王偉哲認為，今年驅動台股成長的仍為由AI領軍的科技類股，建議投資仍可聚焦AI相關且具成長性之族群，例如可以半導體測試、光通訊與電子零組件產業為主，由於看好AI中長期趨勢不變，若短期市場出現AI敘事雜音，並反而可擇機加碼評價偏低之個股。