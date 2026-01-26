快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

兩波冷空氣接力…今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時間低溫探11度

科技股票型 大發AI財

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於達沃斯論壇再次為AI發展辯護，法人表示，在AI巨浪推進下，影響將擴散至各產業，布局AI投資機會的科技股票型基金因此成為投資新藍海。

根據統計，若從1980年以來便投資那斯達克綜合指數，截至2025年底累積報酬高達195倍，此外，在1971年2月至2025年12月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.77%，上漲機率超過八成。

富蘭克林證券投顧表示，隨著著市場注意力轉向支持性的財政與貨幣政策、放鬆監管、AI驅動的生產力提升，這些因素均有助支撐美國經濟，而AI帶來的長期結構性轉變，將使科技股在持續實現強勁獲利成長，建議投資人以長期投資視角看待AI。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯認為，未來一年至兩年內，代理式AI在管理冗長、複雜、特定領域任務上的能力將得到提升，物理AI也將取得進展，如：自動駕駛、機器人，2026年甚至可能是自駕技術的潛在轉折點。

延伸閱讀

黃仁勳29日抵台何時會面蔣萬安？李四川：時間地點配合輝達

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

黃仁勳現身上海

黃仁勳周六「兆元宴」燒熱AI題材 類股增添想像空間

相關新聞

投資級債 錢潮滾滾來 單周淨流入91億美元居冠

美國聯準會主席新任人選將揭曉，近期在市場多空雜訊交織下，債市短線承壓，但近周投資級債維持明顯淨流入，新興市場債表現相對突...

台股市值型 交投火熱

台股昨（26）日續創新高，帶動ETF交易火熱，成交量排名前十名以台股市值型ETF居多，高股息與債券ETF也有入榜者，而掛...

美中小型股基金閃亮 近半年美盛銳思美國小型公司機會績效32%稱冠

美股重量級公司財報成本周焦點，隨著美國經濟展現韌性、市場對Fed降息時點預期升溫，特別是中小型股與價值型基金走勢相對強勁...

太空衛星題材 人氣升空 相關指數今年來上揚25%

燿華（2367）昨（26）日股價亮燈漲停，昇達科即使遭處置的盤中股價也漲停；今（2026）年開年以來，國內外太空衛星、低...

科技股票型 大發AI財

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於達沃斯論壇再次為AI發展辯護，法人表示，在AI巨浪推進下，影響將擴散至各產業，布局AI...

首檔涵蓋比特幣ETF組合基金 富邦景氣循環多元資產組合基金獲准募集

首檔涵蓋比特幣ETF投資的富邦景氣循環多元資產組合基金，已於2026年1月19日獲主管機關核准募集，總面額等值新台幣20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。