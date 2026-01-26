科技股票型 大發AI財

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於達沃斯論壇再次為AI發展辯護，法人表示，在AI巨浪推進下，影響將擴散至各產業，布局AI投資機會的科技股票型基金因此成為投資新藍海。

根據統計，若從1980年以來便投資那斯達克綜合指數，截至2025年底累積報酬高達195倍，此外，在1971年2月至2025年12月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.77%，上漲機率超過八成。

富蘭克林證券投顧表示，隨著著市場注意力轉向支持性的財政與貨幣政策、放鬆監管、AI驅動的生產力提升，這些因素均有助支撐美國經濟，而AI帶來的長期結構性轉變，將使科技股在持續實現強勁獲利成長，建議投資人以長期投資視角看待AI。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯認為，未來一年至兩年內，代理式AI在管理冗長、複雜、特定領域任務上的能力將得到提升，物理AI也將取得進展，如：自動駕駛、機器人，2026年甚至可能是自駕技術的潛在轉折點。