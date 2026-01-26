太空衛星題材 人氣升空 相關指數今年來上揚25%

燿華（2367）昨（26）日股價亮燈漲停，昇達科即使遭處置的盤中股價也漲停；今（2026）年開年以來，國內外太空衛星、低軌衛星（LEO）股價氣勢如虹，Solactive統計，太空衛星指數今年以來已強勁上揚25%，超越今年強漲的韓股、陸股、台股及費城半導體指數，相關主題的基金也受到投資人青睞。

Solactive資料顯示，太空衛星指數不僅在2024年、2025年分別上漲58%及66%。產業短線漲多後，可能加大波動度；第一金投信提醒，過去太空衛星產業在夢想題材發酵之際，投資人主要受到投機動能及股價爆發力吸引，但對產業熟悉度低，因此，多半抱持短線投資心態。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人曾萬勝提醒，現階段產業更具備營運與實質訂單挹注，投資人逢股價震盪修正之際不妨趁機作為投資的敲門磚，一旦開始投資後，就會更加留意越來越多衛星應用與財務及營運等訊息；今年進場太空產業投資，可以留意三大重點：首先是低軌衛星LEO市場大爆發，根據Gartner預估，2026年全球低軌衛星通訊支出將達到148億美元，年增率達24.5%，主要用途在網路覆蓋外，也AI邊緣運算也開始導入衛星數據分析。

其次是SpaceX IPO預期，曾萬勝指出，今年太空衛星股價最大的驅動力，市場高度期待包括SpaceX掛牌募資，或是分拆Starlink帶來的股價點火續航力，有助攻相關類股的動能；另外則是目前各國政府，包括美國、中國大陸、日本、韓國，及歐洲等地，將太空視為國家安全網的一部份，投入大量資本建設主權衛星，而這些也對衛星及火箭供應商提供剛性需求訂單。