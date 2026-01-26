美中小型股基金閃亮 近半年美盛銳思美國小型公司機會績效32%稱冠

美股重量級公司財報成本周焦點，隨著美國經濟展現韌性、市場對Fed降息時點預期升溫，特別是中小型股與價值型基金走勢相對強勁。觀察一個月與六個月績效，資金布局輪動加快，美股後市動能仍具想像空間。

地緣風險抑制成熟股市，新興市場上揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，美股基金轉為淨流出167.96億美元。不過，從近期績效觀察，美股基金短中期表現持續走強，尤以中小型股相關基金表現最為亮眼。

觀察近一個月，包括美盛銳思美國小型公司機會、美盛銳思美國小型公司、施羅德環球基金系列－美國中小型股票、普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票、聯博–美國價值、聯博-美國中小型股票等多檔美股基金仍有5%至10%以上表現。

若拉長至近六個月來看，美盛銳思美國小型公司機會基金報酬率高達32.9%居冠，美盛銳思美國小型公司、施羅德環球基金系列—美國中小型股票績效亦繳出逾27%，表現走強。

針對近期國際情勢，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，市場焦點集中在格陵蘭議題，美國總統川普威脅對歐洲八國加徵關稅，重燃美歐貿易戰風險，但其後態度轉變，宣布就格陵蘭達成未來協議的「框架」，並撤銷加徵新關稅威脅。當前聯準會主席繼任人選仍不確定，也影響市場對降息預期。

莊凱倫表示，整體來看，地緣政治干擾持續，市場擔心美歐全面爆發貿易戰，使歐美股市表現偏弱，此外，日本首相高市早苗提出削減食品消費稅，引發市場對政府支出擔憂，日債價格暴跌，拖累金融市場投資情緒，新興市場則受惠金屬原物料等行情帶動。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟指出，根據美銀（BOA）最新公布的全球基金經理人調查顯示，4月全球基金經理人平均現金比重降至3.2%，創下歷史新低。事實上，現金水位持續下滑，反映市場風險偏好已明顯回升，對股市形成短期支撐。

針對近期市場表現，何彥樟分析，美股在AI應用快速擴散、科技權值股長線趨勢未變，以及企業獲利預期改善的支撐下，資金仍傾向回流股市，加上市場對聯準會年內啟動降息的期待，使風險性資產維持吸引力。

不過，在部位逐漸擁擠的情況下，若通膨數據反覆、貨幣政策轉向不如預期，或地緣政治風險升溫，短線波動恐將放大。