投資級債 錢潮滾滾來 單周淨流入91億美元居冠

美國聯準會主席新任人選將揭曉，近期在市場多空雜訊交織下，債市短線承壓，但近周投資級債維持明顯淨流入，新興市場債表現相對突出，在降息預期醞釀下，新興市場投等債仍成為市場焦點之一。

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年1月16日至1月21日止近一周，投資級債仍保持淨流入且以91.8億美元居冠、資金力道明顯增強；其次為新興市場債淨流入8.1億美元。

值得注意的是，從投資等級債相關基金近期績效來看，依六個月報酬排序，多檔新興債市相關基金表現亮眼。其中，復華南非幣長期收益基金六個月報酬率達20.1%，表現居前；富蘭克林華美新興國家固定收益、新光新興富域國家債券、復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數、新光新興富域國家債券、瑞銀2027年到期優選新興市場債券績效也繳出逾10%績效。

安聯投信表示，穩健的經濟數據，加上市場評估潛在聯準會主席人選，日本國債拋售潮也助推了美國公債殖利率小幅走升，帶動債市多數下跌，其中政府債券、投資級債表現較弱，新興市場債表現相對強勢。

整體來看，受到地緣政治雜音干擾，近期已開發市場債回落，資金淨流入放緩；另方面，風險債表現分化，市場情緒壓抑新興債市川普排除對歐洲徵收新關稅的可能性，美國非投等債出現寬慰性反彈，信用利差大幅下降，逼近全球金融危機以來的最低水平，股市波動升高則讓新興貨幣大幅走升。

安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿表示，2026年各國央行將進入降息觀察期，預估仍會呈現軟著陸，在新興債券部分，考量近期風險資產出現反彈，新興市場匯率升值，基金動態調整當地貨幣債券部位。

展望後市，野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金經理人賀昱誠表示，新興市場債券不僅殖利率較高，也會因美元持續下行而受惠。在新興國家採取多元配置策略，看好可受惠融入歐盟及歐元區的國家如羅馬尼亞，羅馬尼亞已是歐盟成員，正走在加入歐元區道路。此外，羅馬尼亞新近當選的親歐政府已採取多項措施以減少國家財政赤字。這種財政紀律不僅對債券持有人有利，更是羅馬尼亞加入歐元區不可或缺的資格。