台股市值型 交投火熱

台股昨（26）日續創新高，帶動ETF交易火熱，成交量排名前十名以台股市值型ETF居多，高股息與債券ETF也有入榜者，而掛牌交易首日的大華美國MAG7+（009815）交易量直接衝上6.2萬張，顯示投資人對即將登場的科技巨頭財報公布相當關注。

大華美國MAG7+單日吸引大量買盤換手，主要是其追蹤指數選股邏輯高度集中於美國科技七巨頭。經理人郭修誠表示，在當前的AI科技競賽中，輝達、谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟、Meta及特斯拉等七大科技龍頭，透過大規模且持續性的資本支出，拉開與後進者的距離，無論是在人才、算力、資料中心、生態應用都占據難以撼動的位置。009815的指數設計不僅將七巨頭的持股比重達到70%，選股範圍更擴大至ADR，目前的成分股中，包含台積電、艾司摩爾等非美科技強者，相對適合作長期AI投資的核心工具。

群益投顧指出，多頭氣盛，指數型與主題型ETF持續增溫，國泰永續高股息ETF預計2月24日除息。持股重倉AI伺服器組裝廠廣達、緯創等是開紅盤後除息行情焦點，AI伺服器代工股股價修正，預計除息前會吸引資金湧入該ETF。群益台灣精選高股息ETF選股邏輯強調「精準高息」，成分股以半導體股為主，半導體景氣向上，該ETF比一般高股息ETF更強勢。