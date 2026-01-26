亞股基金績效放閃 法人看好中日韓台可望受惠 AI 題材持續發酵

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
亞股今年以來表現出色，相關基金領漲。法人指出，亞股投資機會多元。聯合報系資料照
亞股今年以來表現出色，相關基金領漲。法人指出，亞股投資機會多元。日本受惠於結構性中長期利多，北亞的中、日、韓、台都可望受惠於AI題材持續發酵，南亞則有補漲機會。

就單一市場來看，南韓延續去年的強勁表現。理柏（Lipper）統計，以新台幣計價，到20日為止，利安資金韓國基金一個月來強漲23.4%，一年來飆漲106.8%，傲視新興市場及成熟市場基金。霸菱韓國基金及摩根南韓基金一個月來的漲幅也接近兩成。

台股、陸股及日股基金的績效也是可圈可點。一個月來，元大新主流基金狂漲30.8%、元大高科技基金大漲24%，兩檔基金一年來的漲幅都超過八成。一個月來，PGIM保德信中國中小基金大漲15.2%，富邦中國戰略A股基金漲14.6%；元大日本龍頭企業基金則漲11%，富蘭克林坦伯頓日本基金漲8.2%。

在韓股及台股方面，霸菱投顧指出，獲利動能領先，加上科技供應鏈緊縮，顯示領先者仍有上漲空間。韓股預期仍有優異表現，將受惠於記憶體景氣循環強勁與公司治理改革。此外，南韓國防支出增加、核能復甦、電力設備與儲能需求擴張，以及南韓流行文化全球影響力提升，都提供輪動機會。

台股持續創歷史新高，推升不少台股基金淨值同創歷史新高。安聯投信台股團隊表示，新AI主題表現佳，這類族群包括記憶體等，在供不應求持續延燒下，有利支撐漲價趨勢延續。另外，川普政策走向、期中選舉及聯準會（Fed）主席新人選等，仍將牽動市場氛圍，但市場似乎已逐步習慣這類干擾雜音。

在日股方面，富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，日本經濟邁入通貨膨脹環境，加上公司治理持續改善，成為兩大結構性趨勢。日股投資前景仍相當明確，尤其企業為了改善公司治理而提高買回庫藏股的買盤力道強勁，預期趨勢仍將延續，可望助推日股延續上行走勢。

中印股市去年表現差異大，霸菱投顧分析，中國大陸經濟復甦仍不均衡，但支撐內需的政策措施應持續提供動能。

印度去年受到獲利疲弱、高評價、美國關稅利空等因素拖累，但正逐步改善，今年可望有補漲行情。

新興市場 台股 日本

