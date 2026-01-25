亞股今年來氣勢如虹 台股及韓股基金一個月來領漲所有股票基金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

亞股今年以來表現出色，相關基金領漲，尤其是台股及韓股基金。法人指出，亞股投資機會多元。日本受惠於結構性中長期利多，北亞的中、日、韓、台都可望受惠於AI題材持續發酵，南亞則有補漲機會。

就單一市場來看，南韓延續去年的強勁表現。理柏（Lipper）統計，以新台幣計價，到1月20日為止，利安資金韓國基金一個月來強漲23.4%，一年來飆漲106.8%，傲視新興市場及成熟市場基金。霸菱韓國基金及摩根南韓基金一個月來的漲幅也接近兩成。

台股、陸股及日股基金的績效也是可圈可點。一個月來，元大新主流基金狂漲30.8%、元大高科技基金大漲24%，兩檔基金一年來的漲幅都超過八成。一個月來，PGIM保德信中國中小基金大漲15.2%，富邦中國戰略A股基金漲14.6%；元大日本龍頭企業基金則漲11%，富蘭克林坦伯頓日本基金漲8.2%。

霸菱投顧指出，韓股及台股獲利動能領先，加上科技供應鏈緊縮顯示領先者仍有上漲空間。韓股展望仍優，將受惠於記憶體景氣循環強勁與公司治理改革。此外，南韓國防支出增加、核能復甦、電力設備與儲能需求擴張，以及南韓流行文化全球影響力提升，都提供輪動機會。中國大陸經濟復甦仍不均衡，但支撐內需的政策措施應持續提供動能。

在日股方面，富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松分析，日本經濟邁入通貨膨脹環境，加上公司治理持續改善，成為兩大結構性趨勢。日股投資前景仍相當明確，尤其企業為了改善公司治理而提高買回庫藏股的買盤力道強勁，預期趨勢仍將延續，可望助推日股延續上行走勢。

日股 新興市場 台股獲利 韓股 亞股

