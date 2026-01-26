基金操盤手／AI題材 放長線釣大魚

2025年台股指數漲幅25.7%，野村鴻運基金績效達65.6%排名前茅；今年以來不到一個月的報酬也已超過5%。鴻運基金經理人戎宜蘋展望2026年，市場仍可能在緊縮與寬鬆之間拉鋸：關稅成本的向下傳導與經濟動能的放緩，將在股價上表現為區間震盪。

然而，一旦將視野從三至六個月拉長至五到十年，結論將截然不同—AI不是短期題材，而是如電力、網際網路般的「通用科技（GPT）」，其引發的生產力革命將改寫企業盈利結構與全球產業版圖，並重塑市場評價的方式，成為下一波焦點。

●短中期：2026年上半年壓力、下半年修復，資金從龍頭外溢

短期市場的主導權常由氛圍而非價值掌握，在此階段，體質佳、高ROE企業仍是資金首選。

第2季後，隨著降息預期成形以及財政刺激推進，總體經濟有望迎來拐點：屆時資金將從績優大型股擴散到中小型與景氣循環股，2026年下半場甚至可能上演「百花齊放」的多線行情。

●AI商業衡量從最強模型轉向最佳性價比

2026年投資重點應順勢而為、循證投資。在大型語言模型（LLM）、多模態AI與垂直場景加速落地的過程中，企業衡量AI導入的標準正由「模型最強」轉向「性價比最優」，包含：更低能耗完成相同推論的技術，才是企業真正願意長期付費的商品；需求湧向AI ASIC、電源管理、散熱、記憶體等供應鏈—硬體進步推升算力，AI才能規模化商業落地。

●三大觀測指標：抓住AI趨勢的領先訊號

要掌握AI長期趨勢，戎宜蘋提出三個關鍵投資引擎：一、雲端資本支出增速；二、生產力數據的拐點；三、雲端巨頭的現金流與籌資能力。

市場討論AI常聚焦於演算法，但真正推動爆發的是硬體。看好的次產業包含：AI伺服器、散熱、BBU、電源管理、CCL、PCB、記憶體，並同步關注半導體先進製程與封裝、光通訊模組、ASIC等領域。

AI投資策略上，與其追逐市場情緒，不如在估值回落時加碼AI相關績優股，沿周期向上布局。選股核心並非「題材」，而是企業能否把算力轉化為毛利、把模式轉化為現金流，實現AI落地變現力。

任何投資皆伴隨風險。戎宜蘋點出AI風險三大壓力源包括：一、若AI獲利預期降溫或雲端CapEx趨緩，科技股恐面臨估值修正；二、債市劇烈波動、流動性緊縮將壓抑成長股評價；三、地緣政治與供應鏈重整需持續監控。這些風險不是否定AI趨勢的理由，而是提高選股門檻的依據：只有能把技術優勢持續變現的企業，才值得長期資本的託付。

戎宜蘋直指，當全球以算力為武器、能源為基礎、應用為出口時，站在科技浪潮架構之上的企業將持續拉開差距。未來五到十年，AI將以設備需求推動第一波成長，再以成本優化與效率提升開啟第二輪，最終以全產業滲透釋放第三階段紅利—這不是一、兩年的行情，而是一次跨周期的工業革命。