非投等債、黃金商品 可留意

針對年終獎金理財，除布局在海、內外股票ETF外，彙整前五大ETF發行商（元大、國泰、群益、富邦、中國信託投信）看法，建議動用10%至30%的比重布局在非股票類的ETF，可以留意非投資等級債、投資等級債和黃金相關ETF的投資機會。

五大投信首推的非股票類相關ETF如國泰10Y+金融債（00993B）、群益優選非投等債、期元大S&P黃金、主動中信非投等債以及主動富邦複合收益。

黃金資金在2026年延續2025年的亮眼表現，展望後市，元大投信指出，各國央行持有黃金量持續上升，2025下半年首度超越美債，需求面將提供黃金支撐力道。同時聯準會點陣圖顯示，美國2026年持續維持謹慎寬鬆立場，有利黃金表現。

目前包括花旗、瑞銀、摩根士丹利、貝萊德，以及橋水基金創辦人達里歐和新對沖基金之王格里芬（Ken Griffin），都建議投資人把黃金加入投資組合，且由於目前全球資金相對低配黃金，當將黃金納入資產配置成為主流，資金湧入將有機會顯著推升黃金價格。

富邦投信指出，在債券與防禦型資產方面，儘管利率環境已見高點，但市場仍存在不確定性，仍有配置相關ETF的必要，作為息收與資產波動緩衝來源，提升整體組合的流動性與調整彈性，在追逐高風險的市況中，建議宜持有一定比例的投資等級債券分散風險；若欲追求較高息收可利用非投資等級債，提升息收表現。

操作上，綜合國泰、群益以及中國信託投信看法，建議投資人債券ETF應以長期投資，減少交易頻次，且以穩定領息為主的訴求。後續的觀察指標包含聯準會政策與利率預期、美債殖利率曲線走勢、美國總經情勢變化、信用債利差、債券發行量等。