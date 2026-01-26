全球市場觀測站／巴西股漲 前景看俏

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國總統川普對於格陵蘭的態度趨緩，帶動股市上周自低檔反彈。新興市場表現較佳，尤其是拉美、亞洲的台股與韓股等。另外，生技股上周表現也不錯，製藥股可望持續受惠於政策風險降低。債市方面，美債殖利率回落，亞洲非投等債與邊境市場債持續領先。

拉美股市從先前美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的風波中回神，巴西股市上周漲約6%。野村投信指出，即使美國祭出關稅政策，但許多拉美國家2025年的出口仍相當強勁，甚至超越2024年的出口額。

野村投信指出，巴西央行在2025年持續升息，目前基準利率高達15%，對於內需消費的負面影響已逐漸顯現，巴西央行在最近一次的聲明中態度已轉趨鴿派，3月有望啟動降息。今年巴西將舉行總統大選，執政黨應會推出政策利多，有利於激勵巴西股市。

本周將公布財報的企業包括微軟、Meta、特斯拉、IBM、艾司摩爾等。另外，聯準會（Fed）利率會議也將是觀察重點。

巴西 美國 新興市場

