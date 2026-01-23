基金特蒐／多重資產基金 靈活致勝

美股創高後，日前美國總統川普又因格陵蘭問題決策反覆，造成美股急跌急漲。股市持續震盪，近年股債互補效應也不若過往，可納入其他更多資產配置的多重資產基金，因此受到矚目。

凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳表示，基金的定位是希望以接近多重資產的波動，創造類似股票的報酬率。

擅長計量學的李怡勳將基金操作分成兩個層次，第一層先做資產配置的管控，例如股、債、大宗商品的配置比重，雖然股債大致維持各半，但例如在多頭行情時，股票的比重就會適度拉高。至於對多空的判斷，李怡勳則是透過收集各種資訊建構出的多空模型。因為每天市場訊息紛雜，透過模型交叉驗證，有助團隊更精準判斷未來走勢。一旦確認多空走向，做好資產配置，市場若有較大變動，可以透過ETF先跟上市場脈動，之後再仔細檢視值得加碼或減碼的個股。

確定了第一層的資產配置，凱基未來樂活多重資產基金在標的選擇，則是透過多因子智慧模型來篩選標的，李怡勳會用較開放與彈性的態度，看待這些被篩選出來的標的。因為經過驗證，早在近半年前，模型即已篩選出記憶體相關個股。同時透過多因子量化篩選，標的也不限於AI相關或科技股，甚至也會納入通訊、串流等標的。加上團隊討論與研判的質化分析，也是凱基未來樂活多重資產基金近來績效表現亮眼的原因之一。

凱基未來樂活多重資產基金經理人李怡勳。 凱基投信／提供

對李怡勳來說，今年操作的主軸是「分散」，不僅資產配置分散，投資的產業要分散、個股分散、區域也要分散。例如除了AI仍是主流，李怡勳也看好金融、工業、國防軍工等產業。因為川普政府推出的「大而美法案」，將會有政府的財政支出，帶動美國的經濟，加上降息，除了科技股受惠，其他產業也有機會跟著復甦。其實去年金融股已開始有所表現，部分重工業者也開始升溫，今年初以來，資金也已開始輪動到其他產業，預料接下來會更明顯。

個股分散部分，也就是要從基本面檢視，即便隸屬同樣類股，並非每一檔表現都很好，因此要從獲利去檢視。李怡勳強調，也就是「選股不選市」。尤其股市背後主要看企業獲利，而企業獲利來自經濟表現，經濟的表現則是源於企業的投資與民間消費，囊括這三大主要社會因素。因此市場動盪的時候，要去檢視這些基本面是否真的產生根本變化，同時參考一些市場情緒指標進行判斷。

至於區域分散的部分，非美國市場的股債標的，李怡勳主要透過ETF布局，例如新興市場當地貨幣債，也會結合ADR納入非美國的股票標的。而大宗商品則是透過ETF的方式，達到資產分散配置目的。債券部分，凱基未來樂活多重資產基金配置上，以非投資等級債的占比較高，並有投等債部位，另外也持有新興市場的投等債。

李怡勳認為，市場一直在變化，進入AI時代變化更快，不能用舊的工具或思維看待新世界，因此必須持續更新量化工具，從海量資訊中提煉有用資料，建立標準化指標與選股模型，持續追蹤驗證，確保跟上市場脈動。

操作心法

●取於數據：運用量化工具從海量資訊中提煉有用資料，建立標準化指標與選股模型，持續追蹤驗證

●思於客觀：恪守質化分析與量化分析的交叉對比，嚴防落入「先射箭再畫靶」主觀陷阱

●控於攻守：動態調整資產配置與現金比例，兼顧下檔風險控管，創造股票動能增長空間（何佩儒）

投資小叮嚀

●T(Trend，趨勢)：核心布局AI趨勢與台股，組建可以在AI浪潮中穩健前行「投組團隊」

●E(Expansion，擴散)：建議擴大產業與區域配置，尋找去年基期低、今年有谷底翻揚機會的非科技產業布局

●A(Allocation，資產配置)：適度布局債券資產，以平衡整體投資組合波動風險，並提高投資組合的報酬/風險比

●M(Middle Path，中間路線)：債券布局維持以債息相對高的信用債為主，債券聚焦中天期、中段信評 （何佩儒）