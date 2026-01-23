專家建議 台股科技股定期定額介入 勿追高殺低

台積電日前法說會釋出對人工智慧（AI）樂觀展望，帶動台股創下新高點位，投信法人預期，今年上半年預期高檔震盪，但不排除續創新高可能，也預示著不只市場，全世界對AI信心並未減弱，建議透過台股科技相關ETF，上半年逢回伺機分批布局，參與2026年台股科技股成長契機。

永豐投信指出，展望2026年，隨Rubin平台問世及AI出口逐季成長，企業獲利支撐台股表現，但估值偏高下，波動風險仍需留意。中長期而言，全球AI算力至2030年仍將供不應求，供應鏈持續看旺。建議投資人可採取定期定額、分批布局策略，以避免追高殺低的情緒性操作。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）暨群益馬拉松基金經理人陳沅易認為，在降息環境中，泛科技股族群受惠程度最高，尤其隨著雲端服務供應商資本支出上修、AI應用擴增，商機百花齊放，採取主動選股將更能靈活掌握AI行情下的多元投資契機。產業配置上，看好AI發展及其帶動的規格升級，包括AI伺服器、電源、散熱、PCB/CCL、半導體廠務設備、先進封裝等類股皆可關注。第一金投信表示，台股多頭行情續揚猛攻，持續看好AI供應鏈表現，台灣電子產業接住AI科技大升級潮商機，高階晶片、封裝測試、記憶體、伺服器、散熱、電源供應器等訂單能見度已到2026年底。