錢進台美 AI 股 掌握新題材

投信法人表示，雖然近期浮現AI泡沫疑慮，不過AI應用持續擴散，加速科技產業發展，也帶動AI供應鏈獲利上修，更為股市成長帶來強勁動能，其中又以台股、美股表現最值關注。

體市場在人工智慧（AI）持續帶動下，相關科技類股表現亮眼，外溢效應也從原先的單純硬體進一步擴及到軟體，甚至電力、機器人等相關上下游都一同受惠，其中以美股及台股表現亮眼。

且目前AI應用正加速擴散至雲端服務、半導體設計、醫療、金融與製造業，企業不再僅追求模型精度，而是強調成本效益與可擴展性，供應鏈整合與硬體優化的重要性進一步提升。

群益投信指出，AI投資動能、各國財政刺激、聯準會降息政策將成為今年全球景氣的三大成長引擎，帶動主要國家企業獲利呈現雙位數成長，經濟可望延續溫和成長態勢，為後市成長提供強而有力的支撐。惟需持續關注聯準會降息路徑、美國期中選舉等事件，以提前做好應變。

在美股方面，隨著AI變現速度加快，將帶動AI產業獲利成長，科技類股後市表現具想像空間。

在亞洲市場中，韓國、日本、中國的AI供應鏈各具優勢，均可從產業升級浪潮中受惠。此外，日本、韓國皆投入企業治理優化改革並改善ROE結構，成為驅動股市評價提升的重要推力。在印度方面，降息及GST稅率降低有助於經濟復甦，目前股市估值已來到歷史中樞水準，加上外資低配印度，後續具有資金與評價的修復空間。

野村投信表示，AI超級周期正推動創紀錄的資本支出與盈利擴張，且不僅各大企業積極投入資本支出，各國政府也加入戰局，大家都不希望在這場競賽中落後其他人，這股動能更從科技巨頭擴展至其他產業，預期在2026年，AI需求強勁成長的趨勢不變，相關投資題材也依然是市場焦點。

野村投信投資策略部主管張繼文指出，未來三至五年AI族群仍是市場首選，去年下半年Google推出Gemini 3驚豔市場，凸顯TPU的強大效能；亞馬遜（AWS）則在年度大會中發表新一代AI晶片Trainium3，效能較前代提升四倍，並可將AI模型訓練與推論成本降低最高50%，兩大科技巨頭共同宣告ASIC晶片時代來臨。

然而，ASIC的崛起並不意味GPU退場。AWS透露下一代Trainium4將採用NVIDIA NVLink Fusion技術，進一步融入由輝達主導的AI生態系。

ASIC與GPU混合架構將成為AI模型最佳效能與成本平衡的解方，未來雙核心革命將推動算力需求持續擴張。

整體而言，全球AI發展依舊處於噴發期，投資人仍須持續保持關注，在逢低拉回之際，伺機佈局適合自身的產品，以掌握後續上漲波段。

野村優質基金經理人陳茹婷指出，從Oracle、OpenAI到微軟的Stargate架構，加上CSP（雲端服務供應商）延續性的資本支出，AI與半導體產業正邁入「第三波資本支出競賽」的新階段，「台廠的AI紅利還沒完。」

她也提醒，美國稅改與川普式保護主義政策疑慮未退，加上地緣政治風險與信用市場收緊，都可能影響台廠全球布局。