多頭馬力全開！Fed利率及美國超級財報周牽動台股表現

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股多頭銳不可當，23日一度突破32,000點，最高衝達32,042.44點，寫歷史新高，終場收31,961.51點，上漲215.43點，漲幅0.68%，法人認為，下周全球將持續聚焦FOMC利率決策會議及美國超級財報周，預期將持續牽動台廠供應鏈投資情緒與股價表現。

台股強勢創高，但本周三大法人全數站在賣方，為去年11月24日當周以來首見，外資賣超338.6億元，投信連續第5周賣超420.95億元，自營商則是中斷連9買的態勢，轉為減持台股120.63億元，三大法人合計賣超880.18億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，受惠於AI科技權值股龍頭股法說釋出好消息，及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3,000點，不到一個月大漲超過1成，伴隨量能同步放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻，馬年紅包行情暢旺。整體而言，2026開年以來的這波多頭走勢未見轉折跡象，惟須留意隨融資餘額創新高且短線大漲後，加權指數短線可能出現高檔震盪，下檔支撐觀察10日均線。

針對近期熱門族群表現，郭明玉分析，記憶體產業在歷經長時間的庫存調整與價格修正後，已逐步邁入結構性改善階段，隨著AI伺服器、高效能運算(HPC)需求成長，對高頻寬記憶體(HBM)與先進DRAM、NAND的需求明顯提升，記憶體不再僅是傳統景氣循環產業，而是逐步與先進製程形成互補關係，若晶圓龍頭大廠先進製程投資持續擴大，勢必同步帶動高階記憶體需求，兩大族群連動性將成為左右 2026 年大盤表現的核心關鍵。

至於下周觀察重點，郭明玉表示，下周全球將持續聚焦FOMC利率決策會議以及美國超級財報周，目前市場預期利率將維持不變，另外，重量級科技龍頭包括艾司摩爾、IBM、微軟、Meta、特斯拉、蘋果等也將陸續公布財報，屆時除了財報數據外，這些龍頭公司的市場展望也將成為產業前景的重要風向球，持續牽動台廠供應鏈投資情緒與股價表現。

