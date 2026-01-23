AI吃電怪獸來了！資料中心需求將翻2.7倍…這檔基建基金半年狂飆58％

電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」，玉山投信指出，除了數位基建之外，電力基礎建設在AI的高速發展之下，也一躍成為基建產業的重點。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，根據彭博NEF最新預測，資料中心電力需求預計到2035年將達到106GW，遠高於目前的40GW，未來10年新增的電力需求將是該產業目前需求的2.7倍。此外，目前只有10%的資料中心用電量超過50MW，但在未來10年，新建資料中心的平均用電量將遠超100MW，甚至近1/4將超過500MW之多，電力的供給與穩定將成為AI的競爭指標之一。

從美國電力需求成長，也可明顯看出AI與電力之間的緊密連結，王翔慧分析，美國電力需求成長因地域而有顯著差異，目前以德州與西南地區增長最快，而且以資料中心成長主導的地區，通常電力也擁有較高成長性。據統計，2010年至2020年間，美國電力需求年複合成長僅約1%，但預期從2023年至2030年，電力需求年複合成長將加速至3%，正是因為資料中心電力需求佔比上升，以2025年來說，資料中心電力需求占比為4.5%，到了2030年將成長至8.1%。

王翔慧表示，從基礎建設指數的個別產業來看，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金青睞，分析MSCI私人基建資產指數個別產業近3年年化報酬率，以電廠14.3%拔得頭籌，其次為數位基建、輸電與配電同為12.1%，再來才是機場、交通、再生能源等，報酬率在7.9%至11.7%不等，顯見與AI和電力相關的基礎建設，已成為基建投資重心所在。

除了AI帶動，王翔慧說明，近年美國平均電價持續走高，2018年10月至2025年8月，美國民生、商業及工業用電平均漲幅達35%，電價長期上漲反映能源成本與基礎設施投資增加，而資料中心的增建更加擴大，對電力公用事業形成結構性利多，業者營收與獲利有望持續提升，產業防禦性與穩定現金流特性更顯突出。

由於成熟國家基礎建設較為完善，制度也更加完備，王翔慧建議，若想參與基礎建設行情，不妨以成熟國家為主，新興市場為輔，全面網羅基建商機，再透過公用事業、能源基建、交通運輸、數位基建四大基礎建設做彈性配置，並以具有財務體質之特許行業為主要選股方向。

基礎建設基金績效

基金名稱 今年來 近三月 近六月 第一金台灣核心戰略建設基金 4.2 19.78 58.96 永豐ESG全球數位基礎建設基金 3.58 4.56 10.55 野村全球基礎建設大未來基金 2.97 7.39 17.07 國泰全球基礎建設基金 2.23 2.29 11.82 PGIM保德信全球基礎建設基金 1.64 4.19 13.72 匯豐全球基礎建設收益基金 1.54 1.7 8.0 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金 1.4 5.01 12.95 合庫全球核心基礎建設收益基金 1.08 2.66 9.53 瀚亞亞太基礎建設基金 0.86 3.59 14.14 統一經建基金 -4.08 12.17 47.23



