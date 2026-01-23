快訊

AI吃電怪獸來了！資料中心需求將翻2.7倍…這檔基建基金半年狂飆58％

聯合新聞網／ 綜合報導
AI高速發展引爆資料中心電力需求，預估十年內將翻2.7倍，使電力基建成為市場資金新寵。中央社
電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」，玉山投信指出，除了數位基建之外，電力基礎建設在AI的高速發展之下，也一躍成為基建產業的重點。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，根據彭博NEF最新預測，資料中心電力需求預計到2035年將達到106GW，遠高於目前的40GW，未來10年新增的電力需求將是該產業目前需求的2.7倍。此外，目前只有10%的資料中心用電量超過50MW，但在未來10年，新建資料中心的平均用電量將遠超100MW，甚至近1/4將超過500MW之多，電力的供給與穩定將成為AI的競爭指標之一。

從美國電力需求成長，也可明顯看出AI與電力之間的緊密連結，王翔慧分析，美國電力需求成長因地域而有顯著差異，目前以德州與西南地區增長最快，而且以資料中心成長主導的地區，通常電力也擁有較高成長性。據統計，2010年至2020年間，美國電力需求年複合成長僅約1%，但預期從2023年至2030年，電力需求年複合成長將加速至3%，正是因為資料中心電力需求佔比上升，以2025年來說，資料中心電力需求占比為4.5%，到了2030年將成長至8.1%。

王翔慧表示，從基礎建設指數的個別產業來看，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金青睞，分析MSCI私人基建資產指數個別產業近3年年化報酬率，以電廠14.3%拔得頭籌，其次為數位基建、輸電與配電同為12.1%，再來才是機場、交通、再生能源等，報酬率在7.9%至11.7%不等，顯見與AI和電力相關的基礎建設，已成為基建投資重心所在。

除了AI帶動，王翔慧說明，近年美國平均電價持續走高，2018年10月至2025年8月，美國民生、商業及工業用電平均漲幅達35%，電價長期上漲反映能源成本與基礎設施投資增加，而資料中心的增建更加擴大，對電力公用事業形成結構性利多，業者營收與獲利有望持續提升，產業防禦性與穩定現金流特性更顯突出。

由於成熟國家基礎建設較為完善，制度也更加完備，王翔慧建議，若想參與基礎建設行情，不妨以成熟國家為主，新興市場為輔，全面網羅基建商機，再透過公用事業、能源基建、交通運輸、數位基建四大基礎建設做彈性配置，並以具有財務體質之特許行業為主要選股方向。

基礎建設基金績效

基金名稱今年來近三月近六月
第一金台灣核心戰略建設基金4.219.7858.96
永豐ESG全球數位基礎建設基金3.584.5610.55
野村全球基礎建設大未來基金2.977.3917.07
國泰全球基礎建設基金2.232.2911.82
PGIM保德信全球基礎建設基金1.644.1913.72
匯豐全球基礎建設收益基金1.541.78.0
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金1.45.0112.95
合庫全球核心基礎建設收益基金1.082.669.53
瀚亞亞太基礎建設基金0.863.5914.14
統一經建基金-4.0812.1747.23


資料來源：Lipper，%，2026/01/21

電力需求 玉山 AI

