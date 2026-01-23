2026年投資 鎖定高品質資產

全球股市持續震盪向上，法人指出，今年風險資產波動將高於去年，但投資人與其被動等待「完美回檔」，不如透過靈活主動與分散配置，強化投組韌性，建議保持攻守並進策略，以高品質資產為核心。

路博邁投信投資長王昱如表示，地緣政治風險升高，加上今年還有美國期中選舉，都將使2026年風險資產的波動高於2025年。不過，全球成長仍在加速，企業獲利與資產負債表整體狀況良好，且政策環境多半仍具支撐性，而近期事件更多是在驗證體系吸收衝擊的能力，而非引爆系統性風險的導火線。

王昱如表示，歷史經驗顯示，美國期中選舉年常見「選前波動加劇，選後不確定性下降、股市表現回穩甚至反彈」的典型軌跡。因此，路博邁維持對風險資產的正面看法與選擇性立場，投資人仍可積極把握2026年由AI資本支出與企業獲利成長所帶來的中長期機會。

施羅德全球股票投資團隊表示，股市集中度與創高不是主要問題，是否過度投機或進入泡沫才是。今年多頭走勢仍可望持續，但表現將趨於差異化。科技七巨頭之間股價相關性趨近於零，且分散度大幅提升。

企業如果具備穩定現金流、能持續支撐資本支出且提高獲利率，才能獲得市場資金青睞。

施羅德對多數主要市場維持審慎樂觀。美國大型股具備穩健自由現金流、全球競爭力與資本支出受惠度；台股則建議聚焦半導體與 AI 供應鏈的關鍵環節，優先鎖定自由現金流穩健、治理紀律佳且具全球市占擴張的領先企業。

另外，施羅德指出，在債券利差收緊且評價面偏昂貴的狀況下，被動持有債券資產的風險難以衡量。相反的，跨市場與跨債種的主動調整，更能把握利率下行與利差變化提供的價值，提升經風險調整後的潛在報酬。黃金則兼具防禦及結構性成長的雙重角色。