基建基金 長線釣大魚

電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」。法人指出，除了數位基建之外，電力基礎建設在AI的高速發展下，躍成為基建產業的重點，可逢低布局基礎建設相關基金。

觀察今年來基礎建設表現，第一金台灣核心戰略建設達4.2%，近三月與近六月報酬率分別達19.7%與58.9%，表現亮眼；永豐ESG全球數位基礎建設、野村全球基礎建設大未來今年來亦分別繳出3.5%、2.9%的穩健成績。

此外，拉長時間來看，PGIM保德信全球基礎建設、國泰全球基礎建設、富蘭克林華美全球基礎建設收益、瀚亞亞太基礎建設、統一經建等多檔全球型基礎建設基金近六個月漲幅落在一至兩成以上，基建題材有望成為資金布局的防禦型與收益型投資標的。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，根據彭博NEF最新預測，資料中心電力需求預計到2035年將達到106GW，遠高於目前的40GW，未來十年新增的電力需求將是該產業目前需求的2.7倍。

此外，目前只有10%的資料中心用電量超過50MW，但在未來十年，新建資料中心的平均用電量將遠超100MW，甚至近1/4將超過500MW之多，電力的供給與穩定將成為AI的競爭指標之一。

王翔慧分析，據統計，預期從2023年至2030年，電力需求年複合成長將加速至3%，正是因為資料中心電力需求占比上升，以2025年來說，資料中心電力需求占比為4.5%，到了2030年將成長至8.1%。

野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文補充，能源與重電題材也伴隨AI擴張而升溫。

Meta宣布與Vistra、TerraPower、Oklo簽署核能供電協議，為位於俄亥俄州的新一代「Prometheus」AI資料中心超級叢集取得最長至2035年的6.6GW清潔而且穩定的電力供應來源，並推進新型核能機組的開發與延役，為美國的電網提供「可預見、可調度」的基載支援。

此舉措凸顯大型AI運算帶動的電力基礎建設需求，核能與高壓變電、輸配電等重電產業的重要性顯著提升。