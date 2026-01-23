科技型商品 當紅炸子雞

美國總統川普宣布取消原先擬對歐洲加徵的新一輪關稅，激勵美、台股大漲，台股ETF表現亮眼，統計今年以來績效前十強都有兩位數漲幅，前四強包括台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益更有兩成的漲幅。

法人表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中台灣對於IC設計產業的市占目標設置為十年內從目前的全球市占19%提高到40%，其中先進製程更要成長到80%，經濟部並同時啟動IC設計攻頂補助，繼續扶植台灣IC設計產業發展，台新臺灣IC設計ETF聚焦於IC設計產業，搭上政策及產業趨勢，前七大成分股權重皆逾7%，分別為華邦電、群聯、南亞科、台達電、聯發科、信驊及創意。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，透過記憶體相關個股占比高的臺灣IC設計ETF，不失為投資人參與記憶體投資熱潮的好選擇，不僅能精準捕捉這一波從景氣循環轉向結構性成長的價值重估紅利，更能透過ETF特性分散產業區塊投資風險，在AI硬體軍備競賽中搶佔最具爆發力的成長先機。

群益半導體收益經理人謝明志表示，今年來看，AI仍是投資焦點，當中半導體產業更是AI發展的關鍵基礎，建議投資人可透過半導體收益ETF來參與，既掌握台灣半導體產業成長行情，也能透過配息共享半導體企業營運成果並建立收益來源。