快訊

超額用煤2309萬噸 環團轟減煤跳票「虧欠人民給民進黨3次執政」

聽新聞
0:00 / 0:00

科技型商品 當紅炸子雞

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國總統川普宣布取消原先擬對歐洲加徵的新一輪關稅，激勵美、台股大漲，台股ETF表現亮眼，統計今年以來績效前十強都有兩位數漲幅，前四強包括台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益更有兩成的漲幅。

法人表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中台灣對於IC設計產業的市占目標設置為十年內從目前的全球市占19%提高到40%，其中先進製程更要成長到80%，經濟部並同時啟動IC設計攻頂補助，繼續扶植台灣IC設計產業發展，台新臺灣IC設計ETF聚焦於IC設計產業，搭上政策及產業趨勢，前七大成分股權重皆逾7%，分別為華邦電、群聯、南亞科、台達電、聯發科、信驊及創意。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點，透過記憶體相關個股占比高的臺灣IC設計ETF，不失為投資人參與記憶體投資熱潮的好選擇，不僅能精準捕捉這一波從景氣循環轉向結構性成長的價值重估紅利，更能透過ETF特性分散產業區塊投資風險，在AI硬體軍備競賽中搶佔最具爆發力的成長先機。

群益半導體收益經理人謝明志表示，今年來看，AI仍是投資焦點，當中半導體產業更是AI發展的關鍵基礎，建議投資人可透過半導體收益ETF來參與，既掌握台灣半導體產業成長行情，也能透過配息共享半導體企業營運成果並建立收益來源。

延伸閱讀

集邦：記憶體2027年產值可望創新高 估8427億美元

傳阿里旗下晶片公司「平頭哥」擬獨立上市 效能直追輝達H20

規模逾百億元台股ETF 以科技型表現佳

記憶體狂飆掀漲價潮 製造商陷兩難？2026智慧手機與PC需求恐萎縮

相關新聞

基建基金 長線釣大魚

電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」。法人指出，除了數...

2026年投資 鎖定高品質資產

全球股市持續震盪向上，法人指出，今年風險資產波動將高於去年，但投資人與其被動等待「完美回檔」，不如透過靈活主動與分散配置...

科技型商品 當紅炸子雞

美國總統川普宣布取消原先擬對歐洲加徵的新一輪關稅，激勵美、台股大漲，台股ETF表現亮眼，統計今年以來績效前十強都有兩位數...

兩檔債券型 拚息利雙收

在勞動市場持穩下，市場普遍預期聯準會（Fed）1月利率將維持按兵不動。面對降息預期反覆不定，法人建議此時應以債息收益為優...

野村：靈活布局全球債市

進入2026年後，債市仍面臨諸多不確定因素，野村投信指出，2026年債券投資應把握兩個原則，首先是全球化布局，除美債更應...

政策、公司治理等有利中長線動能向上 日股有底氣 法人喊進

日股近期持續動盪向下探底，但法人仍偏多日股，除短線出現雜音之外，日本企業庫藏股買回力道更較外資強勁，來自政策及公司治理的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。