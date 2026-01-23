快訊

兩檔債券型 拚息利雙收

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

在勞動市場持穩下，市場普遍預期聯準會（Fed）1月利率將維持按兵不動。面對降息預期反覆不定，法人建議此時應以債息收益為優先考量，觀察近期將除息的八檔債券ETF，以年化配息率來看，約在5%至9%，平均年化配息率落在6.5%。

再以績效報酬來看，其中有七檔債券ETF近一季績效繳出正報酬，而群益優選非投等債（00953B）、群益ESG投等債0-5近一季上漲逾4%，兩檔ETF本月預估每股配發0.061元、0.048元，預估年化配息率達7.4%、5.5%，息利雙收可期。

群益投信債券ETF研究團隊分析，繼去年聯準會三度降息後，預估本月利率將維持現行水準，不過待下半年通膨回落，加上市場預期川普欲提名立場偏鴿的聯準會主席，今年預估仍有兩碼降息空間。面對降息時點延後，投資人可配置不同債種、存續期間的債券ETF，像是擁有較佳收益水準的非投等債ETF，以及利率敏感度較低的短天期投等債ETF，打造攻守兼備的投資組合。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，在利率走勢難測，且景氣仍具韌性，債券ETF投資焦點轉向擁有高票息、低存續優勢的非投等債。隨著市場對經濟成長動能延續的信心升溫，帶動信用利差持續收斂，非投等債今年來表現相對強勢。展望後市，聯準會寬鬆基調未變，加上非投等債企業財報表現穩健，且違約率持續低於長期均值，在基本面與息收雙重支撐下，預期非投等債後市表現仍具強勁動能。

