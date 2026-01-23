野村：靈活布局全球債市

進入2026年後，債市仍面臨諸多不確定因素，野村投信指出，2026年債券投資應把握兩個原則，首先是全球化布局，除美債更應提高在新興債、金融債等債息收益較高的債種；其次是動態調整，靈活掌握各債券的投資機會。

對於想要布局全球債市但資金有限的投資人而言，複合型債券基金是極佳的選擇。以野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金為例，投資範圍涵蓋已開發的美國、歐洲以及新興市場，更重要的是，基金本身無參考指標限制，依據債券投資前景動態調整投資比例，並採取多元布局策略，以一舉掌握投資機會。

該基金經理人賀昱誠（Richard Hodges）來台分享全球債市展望與投資策略，現階段特別看好三類債券的表現，首先是金融債，美債殖利率趨陡對銀行收益非常有利，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，適合做為債券核心資產。

其次，野村看好新興市場債，新興市場債券不僅殖利率較高，也會因美元持續下行而受惠。在新興國家中採取多元配置的策略，看好可受惠融入歐盟及歐元區的國家如羅馬尼亞，羅馬尼亞已經是歐盟成員，並正走在（中期）加入歐元區的道路上。預期羅馬尼亞將經歷利差收斂，有機會增加資本利得。