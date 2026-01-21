美、台、印度股 行情看好

全球股市延續去年的多頭氣勢，市場普遍預期2026年行情仍值得期待。瀚亞投信表示，美國、台灣、日本與印度股市行情持續看好，在AI浪潮未歇下，美股、台股與亞洲供應鏈仍將受惠於AI的長線發展，但由於短期估值偏高，科技股雖仍是投資首選，但需要更精準的選股策略。

瀚亞投信昨（21）日舉行展望記者會，瀚亞投信投資長林如惠指出，隨著聯準會持續降息、美國通膨回升削弱美元實質收益率，美元走弱的情勢預計將再度浮現，基本預測為美元兌主要貨幣今年可能貶值3%至5%。

美國經濟成長放緩且通膨具黏著性，反觀亞洲地區擁有更具彈性的財政與貨幣政策，為投資人創造更多元的配置機會。當全球股市位於歷史本益比的高區間，若要在當前環境中取得超額報酬，選股的重要性更勝於單純買入指數。

債市部分，整體在聯準會降息趨勢未變，企業受關稅議題衝擊減緩下，可以留意可提供穩健報酬機會的投資等級債、基本面良好的信用債、有降息空間的新興債。

受惠於AI帶動科技需求，台股今年開局強勢。瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏分析，全球股市仍面臨多項變數，包括美國貿易政策對全球經濟的影響、地緣政治風險升溫、聯準會利率路徑，以及CSP資本支出能否延續等。

不過，在AI應用持續擴大、全球央行政策轉向寬鬆之下，經濟與多數產業仍有望持續回溫，台股在馬年依舊有機會屢創新高。對台股看法維持中性偏正面，可採定期定額或逢回布局方式進場。