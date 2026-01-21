政策、公司治理等有利中長線動能向上 日股有底氣 法人喊進

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
日股。(路透)
日股。(路透)

日股近期持續動盪向下探底，但法人仍偏多日股，除短線出現雜音之外，日本企業庫藏股買回力道更較外資強勁，來自政策及公司治理的改進仍是中長期推動日本市場走揚的重要因素。

日經指數自今(2026)年1月由50,500點勁揚至54,450點後，近日拉回至52,200附近，近日因日本首相高市早苗提出大幅擴張政府支出，同時提議減稅，引發投資人不安。景順日本全球市場戰略分析師木下智夫表示，整體而言，高市擬於2026年推動經濟再通膨的政策，對日本股市與日圓屬正面訊號。

2026年隨著通膨壓力趨緩，日本實質薪資成長可望回到正成長軌道，進一步帶動以內需為主的經濟復甦。在總體環境改善的支撐下，有利日本股市後續表現。

值得注意的是，日本股市投資人普遍正面看待高市首相解散眾議院以及其再通膨的政策走向，恰好與日本債券投資人形成了鮮明對比。

富蘭克林證券投顧表示，2025年日本股市受外資買盤追捧，以東證Prime指數為例全年共獲5.74兆日圓的外資淨買超，不過，來自買回庫藏股的企業買盤規模更高達10.36兆日圓，事實上，企業買盤自2022年以來已經連續四年高居推動日股上漲的最重要資金動能來源。富蘭克林坦伯頓日本團隊正見證近年來日本企業的大幅改革，持續發現許多公司透過買回庫藏股或增加配發股利以減少超額現金儲備、解除交叉持股、提高基本營業利潤並退出表現不佳的業務等，如此股東友善動作有助吸引重視公司治理的資金回流日股，成為日股獨特投資優勢。

野村投信表示，日股行情的結構核心並非短線題材，而是政策、企業治理與資產配置再平衡的三重力量交織所致。野村日本東證ETF（009812）經理人張怡琳分析表示，高市早苗上任後推動的「高市經濟學」以「責任式積極財政」為主軸，擴大支出規模逾18兆日圓，資金聚焦基礎建設、能源、先進製造與AI等17大戰略產業，政策訊號明確且具延續性，對內需與資本支出形成雙向支持，帶動受惠族群評價提升。市場對政策落地的信心也反映在指數表現與資金流向，尤其是公建、能源轉型與「實體AI」（機器人、自動化、半導體設備）等。

