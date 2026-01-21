地緣政治風險再升溫 法人：前進短債避險

近期地緣政治風險再度升溫，美國總統川普又對歐盟祭出關稅威脅，眾多不確定因素，投資前景難料。法人建議，穩健型投資者可適度在投資組合中，納入債信品質佳的短天期投等債或短天期美債。透過短天期債波動較低，且同樣提供收益的雙重優勢，進一步平衡整體投資組合波動。

觀察近三月投信發行的短天期投等債ETF與短天期美債ETF表現，前十強表現都在3.9%以上，其中群益ESG投等債0-5（00985B）、群益0-1年美債 、中信美國公債0-1等，都有逾4%的漲幅。

群益ESG投等債0-5ETF經理人呂汶芳表示，聯準會官員對於降息立場分歧、下屆聯準會主席人選懸而未決，且美國經濟仍保韌性，也提高降息門檻。此外，美國財政赤字的隱憂讓市場資金在債券配置上，相對偏好短天期債券。整體來看，短天期債憑藉其基本面穩健、低利率敏感度以及穩健息收的優勢，仍是當前資金停泊的首選。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵指出，美國短天期債由美國政府所發行，享有高信評與高流動性優勢，也能提供收益，因此在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息的短天期債仍具配置吸引力。極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，適度配置極短天期公債ETF，也有助強化投資組合穩定度。

凱基投信指出，今年開年第一周，全球整體債券基金資金淨流入重返百億美元以上，又以投資等級債資金淨流入跳升趨勢最為明顯，顯見全球貨幣寬鬆政策大方向不變。股市波動升高情況下，具備相對高票息貢獻、得以平衡股市波動風險的投等債，投資吸引力浮現。由於預測聯準會沒有必要做超乎市場預期的降息舉措，在此情境下，持有中短天期公司債能提供投資人穩定票息，也能有最佳的風險調整後總報酬。