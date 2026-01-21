快訊

豐原五口遭詐走上絕路…王家女兒夫不和解 要求重判「李團長」坐牢贖罪

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

馬年投資要有好工具 王伯莉看好「瀚亞六駿」

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
瀚亞投信董事長王伯莉。記者蔡靜紋／攝影
瀚亞投信董事長王伯莉。記者蔡靜紋／攝影

迎接即將到來的馬年，瀚亞投信21日舉行年度投資展望說明會。瀚亞投信董事長王伯莉舉去年到西安旅遊見到當年唐太宗因昭陵六駿立下無數武功，可見工具很重要，有感於「投資也要好工具」，尤其是各種好工具，才能各擅勝場，而瀚亞投信也為投資人提供「瀚亞六駿」，希望協助投資人有更多元、完整的投資工具。

「瀚亞六駿」為台股基金、日本動力股票、瀚亞印度、瀚亞美高科、瀚亞亞洲科技資本家、瀚亞環球智慧數據股息，王伯莉強調，這六大基金可為投資人提供成長價值、積極、穩健等多元需求配置。

而「昭陵六駿」是唐太宗李世民為紀念其征戰生涯中的六匹功勳戰馬，命工匠雕刻的六幅青石高浮雕，分別命名為特勒驃、青骓、什伐赤、颯露紫、拳毛騧、白蹄烏，現存於西安碑林博物館與美國賓夕法尼亞大學博物館。

台股2025年飆漲5,928點，漲幅達25.74%。展望2026年台股，瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，2026年台股將持續受惠AI熱潮，但台股可能出現波動，不過，根據歷史資料顯示，景氣衰退時，股市修正時間才會拉長，目前看來，台股不會有太長的修正期。以產業來看，電子產業成長性仍將優於其他產業，尤其AI等創新科技族群，傳產及金融股因基期因素，獲利成長趨緩。

姚宗宏認為，台股今年產業可聚焦四主軸，一是AI基礎建設、新規格升級，但須注意的是，從凱基證券資料來看，部分組裝業者的本益比正在下降；二是物理AI，也就是在應用端發酵，將以電動車、機器人為主；第三是利基型產業，利基產業看好兩大類，包括低軌道衛星、AI眼鏡；第四是高股息概念股，因美國進入降息循環，而台灣不動，拉近利差後，資金將往風險性資產移動。

姚宗宏提醒，今年台股市場必須注意的變數包括輝達的RUBIN出貨是否符合預期、美國期中選舉結果等；由於波動可能加大，建議投資人採取定期定額、拉回買進的策略。

如以海外市場來看，瀚亞投信產品策略投資部協理鄭永欣表示，美股、台股、亞洲供應鏈將持續受惠AI發展，因此看好科技股票；海外市場看好日本、印度；債券商品則是看好投資等級債、品質正在改善的信用債，以及不能錯過的新興市場債券。

瀚亞投信董事長王伯莉準備的瀚亞寶馬。記者蔡靜紋／攝影
瀚亞投信董事長王伯莉準備的瀚亞寶馬。記者蔡靜紋／攝影
瀚亞投信經營團隊。記者蔡靜紋／攝影
瀚亞投信經營團隊。記者蔡靜紋／攝影

台股 AI

延伸閱讀

1月台股期指跌423點

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

記憶體翻臉不認人！他急問「逃命指標」…網：有賺就跑還談感情？

雙馬奔騰！台新銀馬年開運禮亮相 開運水放「這裡」聚財三技曝

相關新聞

過年抱股好糾結？老牛推「70/30配置」…這檔ETF績效完勝00929、00940

「這檔我申購到現在總報酬快10%了」、「配息快6%，根本打趴929、940」。隨著台股封關倒數，投資社群對於「抱股過年」的討論熱度升溫，投資粉專「股海老牛」的一篇貼文意外引發網友曬單，讓一檔近期績效突

川普CALL訊又到！專家點「AI基本面未變」：00881、00830除息拉回都是買點

川普關稅再出招，受美股全面大跌影響，台股週三收跌513點，收盤落在31,246.37點，資產管理龍頭業者國泰投信表示，儘管這次川普關稅議題很快落幕，但還有機會隨時重啟，而AI成長及台股基本面都沒變，建

台股31,890創歷史新高！郭哲榮揭川普「TACO」神助攻：避險情緒全消

分析師郭哲榮指出，台股在結算日過後出現明顯轉折，指數當天大幅走高，盤中最高來到31,890點，再度創下歷史新高，顯示市場資金動能依舊強勁。 他表示，前一日台股大幅回檔、隔日卻迅速反彈創高，背後關

跟著巴菲特買商社！阿格力點名00955：純度最高、績效贏台股大盤

阿格力在最新影音中，從自己赴日本東京看屋、驗屋的實際經驗切入，分享對日本房市與投資環境的觀察。他指出，實地走訪武藏小山一帶後，更能感受到日本城市再開發與生活機能的完整度，也讓他重新思考，除了不動產之外

關稅、格陵蘭爭議推升避險潮⋯「金銀蟲」樂翻天？網讚：投資需求爆發

川普推動「奪取格陵蘭」引發歐美貿易戰疑慮，美國更威脅對法國、德國、英國等歐洲8國加徵10%關稅，資金轉向貴金屬避險，白銀與黃金價格齊揚；PTT網友轉貼新聞連結後，討論焦點落在金銀是否已進入「大多頭」以及漲勢是否過熱，甚至出現「不要再報了」的反向訊號。

0050秒填息！211萬人瘋「無腦投資」已成信仰…專家揭密無腦賺兩大關鍵

填息只是標準配備 當0050變成台股的信仰 今天必談的ETF新聞就是剛除息、就秒填息的0050，不只是因為0050這樣的除息表現相當得好，還包括0050的長期穩定、成長的績效表現，已經形成國內股

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。