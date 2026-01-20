路博邁展望今年 日本「新興市場」可加碼

路博邁投信昨（20）日發布2026年展望指出，AI資本支出撐起成長，風險資產仍具吸引力。除了持續樂觀看待AI生態系、美股及台股之外，也看好其他產業及市場的投資機會，包括日本、新興市場等。

路博邁投信投資長王昱如表示，企業獲利增長強勁、全球經濟動能逐步好轉、多數央行走向寬鬆貨幣政策，加上地緣政治震盪對市場影響有限，都為風險市場提供穩固支撐。投資人在2026年可以全速前進，但同時仍要透過紀律性的風險管理與資產配置，因應可能的風險。

王昱如表示，在2026年，AI資本支出仍是全球經濟與股市的核心驅動力。科技巨頭與各國政府的財政政策持續聚焦AI及相關基礎建設，帶動研發與資本支出大幅成長，AI╱科技投資已貢獻接近半數的美國經濟增長，成為支撐經濟的重要支柱。

王昱如指出，路博邁集團持續偏向增加風險部位，去年起開始加碼全球股票外，近期更進一步轉向加碼新興市場股票。此外，路博邁持續看好具多項利多的日股，例如日本新政可望持續活化經濟推升內需，搭配公司治理深化與估值相對便宜，持續吸引外資進駐。

在台股方面，路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜表示，2026年AI驅動的科技上行循環可望帶動台股持續向上，但本輪周期的特徵正從早期爆發式成長，轉為由獲利與現金流支撐的延長擴張期。他說，市場資金不再只是追逐短線AI題材，而開始圍繞AI基礎建設、晶片／系統升級、半導體擴廠，AI模型、AI商業應用等五大層面建立中長期部位。