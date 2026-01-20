重押日股基金嘗甜頭 今年來績效超過8%

日股近期受惠新首相上任後的多項政策利多激勵，帶動日股表現，上周日經225指數突破54,000點大關，推升持有日股比重高的基金表現。統計投信發行海外基金中，持有日股超過八成的基金，今年以來包括群益東方盛世基金、元大日本龍頭企業基金、摩根絕對日本基金等，都有超過8%的績效表現。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，近日市場對於高市內閣擬提早國會改選反應正面，若執政黨勝選，高市政權將更為穩固，有助於政策加速落地。在政策方面，自新內閣上任以來，已陸續推出減稅方案，並公布17項戰略產業，細節將陸續公告，涵蓋未來科技、數位主權與國家安全等議題，在政策利多的加持下，相關類股可望受惠。

洪玉婷指出，除了政策加持，日本企業在公司治理改革上也取得進展。企業帳上現金占比自25%降至21%，除了減少交叉持股，資金也轉向股利發放、再投資與併購，有助未來企業獲利品質改善，股價也可望迎來重新評價。整體來看，在政策面、企業治理面皆朝正向發展，有望推動日本經濟與產業發展的正向循環，後市表現值得留意。在類股方面，可持續關注科技、金融、內需、工業、原物料等類股表現。

野村投信分析，日股有望在資金與基本面雙重支撐下，延續多頭格局，加上企業治理改革與回購潮加速、AI應用擴大、半導體供應鏈深化，以及薪資與內需正向循環，後市仍然看好。尤其日股在政策支持、企業改革與科技創新三重推力下，預期將維持結構性上升趨勢。包括短期受惠於政府財政刺激與民生政策，消費信心可望回升；中期由AI創新與企業治理改革驅動獲利成長；長期則因薪資提升與外資回流，將可強化日股投資價值。因此建議投資人選擇ETF，具備匯率避險優勢，且受惠於日本企業獲利改善，進行中長期定期定額佈局，趁勢把握這波行情，把握高市交易熱度。