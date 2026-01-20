聽新聞
越南股票商品 活力十足

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

越南股市投資氣氛持續轉佳，科技產業與公共投資利多接連釋出，成為推升盤勢的關鍵動能。法人表示，越南資訊科技類股近期強勢反彈，帶動胡志明指數延續漲勢，成交量維持高檔，顯示市場資金動能充沛，回檔時可逢低布局。

根據統計，東南亞單一國家基金近月績效以越南市場表現最為突出。富邦越南機會基金近一個月上漲11.2%，今年以來仍有6.7%正報酬，表現居同類型之冠；中國信託越南機會基金近月亦上漲8.2%，今年來報酬1.8%。相較之下，印度與泰國基金表現分歧，群益大印度基金與群益印度中小基金今年來仍小幅下跌，而野村泰國基金則維持溫和上揚。

事實上，近日越南大型電信集團正式宣布啟動越南首座半導體晶圓廠建設，預計2027年底進入試產階段，象徵越南在全球科技供應鏈中的戰略地位進一步提升；同時，科技龍頭於北越河內動工興建總投資金額達19億美元的數位技術綜合園區，未來將成為高科技與數位服務的重要聚落。

富邦越南機會基金經理人蔡宗和表示，除科技產業外，金融與公共建設亦成為支撐越股的重要力量。越南已於2026年初在峴港啟用國際金融中心，市場預期胡志明市國際金融中心最快將於2月正式啟動，未來將在股票、債券、銀行及基金管理等領域扮演核心角色，有助強化南、中越金融體系串聯，提升整體資本市場深度。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近日胡志明指數漲勢凌厲，得留意的是過去表現平穩的國營事業近期開始發動，主因在越南總書記蘇林，近期簽署並頒布79號決議，目標在加速國營企業重組，不單是股權化、私有化相關改革，希望提升整體國營企業的經營效率與治理機制。

展望後市，蔡宗和指出，越南公共投資動能仍具延續性，2026年總投資額預估年增雙位數，重點聚焦交通建設與南北互聯專案。

