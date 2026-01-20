含REITs的多重資產商品抗波動 紛紛繳出正報酬

聽新聞
經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
近一周含REITs的多重資產基金紛紛繳出正報酬，展現抗波動防禦力。（歐新社）
美股上周漲跌互見、短期震盪未歇，美總統川普揚言掌控格陵蘭，讓地緣政治緊張升溫，儘管美國19日因馬丁路德金恩紀念日休市，恐慌指數單日仍飆漲近18.8%。投信法人指出，多重資產基金市場波動時向來能站穩腳步，近一周含REITs的多重資產基金紛紛繳出正報酬，展現抗波動防禦力。統計市場上含REITs基金，在美股上沖下洗之際，繳出0.3%到2.4%含息報酬率。其中又以凱基未來世代關鍵收息多重資產基金、元大全球不動產證券化基金、復華全球資產證券化基金、台新北美收益資產證券化基金等績效都逾2%。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金研究團隊表示，受惠AI發展的成長紅利，目前全球金融基本面仍具支撐力，美國也正進入經濟溫和成長、通膨可控且就業狀況供需平衡的「金髮女孩」經濟。然而短線波動難以避免，含REITs的基金即為大盤受波動干擾時，提供穩定下行緩衝的選項之一。

台新北美收益資產證券化基金經理人黃俊晏表示，美國就業市場溫和放緩並未失控，鴿派Fed官員將漸居上風，後續降息路徑將持續，今年降息路徑將更有利REITs市場，加上資金輪動加速，有機會轉進非AI族群，REITs後續行情可期。美國REITs指數近期在年線上下震盪，長線多頭將展開。

黃俊晏指出，就基本面來看，美國REITs產業獲利穩健成長，多數產業獲利持續上修，養老醫療財報持續拉高獲利預期，養老社區基本面無懈可擊，資料中心受惠AI加速資本支出，工業租賃觸底回升，零售保持韌性。儘管基準利率波動，但商用不動產購買條件的改善和穩定的債務成本正在增強投資者信心，推動更多交易，並為未來價值提供支持，有利美國REITs漲升行情。

理財專家認為，AI概念股漲幅日漸攀高，一旦有任何風吹草動都可能引發市場修正，個股間的輪動也將加速。

