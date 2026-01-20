聽新聞
0:00 / 0:00

實體資產反擊 掀投資潮

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股持續領漲全球，法人指出，展望未來，投資報酬來源將更廣泛分布在全球各地，不再僅限於美國。尤其是AI基礎設施、能源及國防等有形資產，可望成為未來數年的關鍵成長驅動力，也將是投資重心。

威廉博萊（William Blair）資產管理合夥人暨全球策略師碧特爾（Olga Bitel）昨（20）日指出，為了對應「美國優先」與AI競賽，各國會強化國防與能源安全，這會帶動對工業大宗商品及稀土的巨大需求。

碧特爾以「實體資產的反擊」來形容這波投資機會。各國的政策雖然帶有保護主義色彩，但實際上會刺激經濟更強勁成長，且投資機會將分散於各行各業。

過去投資人偏好投入資本報酬率（ROIC）高的輕資產公司，但現在領先成長的公司多為「重資產」公司。

碧特爾指出，全球投資格局正在重大轉向，投資報酬從過去10年的美國獨強過渡到全球開花，資金也開始回流全球其他市場。過去10年，美股的年化報酬率達13.8%，大幅領先非美成熟市場的8.4%、新興市場的8.3%。但在2025年，非美成熟市場大漲32.1%，新興股市大漲31.3%，幾乎是美股16.8%漲幅的兩倍。

碧特爾指出，兩大核心力量驅動全球經濟結構轉型，即AI的演進與地緣政治的變化。這兩股力量匯聚成關鍵結論，也就是我們正進入新的建設周期，投資重點不再只是虛擬的網路平台，而是看得見、摸得著的基礎建設、能源設施、國防裝備與實體生產基地。

碧特爾指出，2010年代的投資關鍵詞是無形資產/數位化，重心集中在雲端、數位廣告、電子商務與社群媒體。這些大多屬於輕資產的軟體與平台服務。

延伸閱讀

《FX戰士久留美》宣布動畫化 非官方「久留美幣」當日翻倍大漲

藍白八度阻擋國防預算 民進黨：拿國家安全當政治操作籌碼

捷克前議長：韌性不只軍事國防 社會分化有礙自我防衛

顧立雄指預算決定軍購內容 馬文君批簽空白支票

相關新聞

境外基金規模創新高 股票型、平衡型受青睞

根據基金資訊觀測站統計，截至2025年底，國人持有境外基金金額達4.97兆元，年增11.7%。法人指出，2025年投資市...

重押日股基金嘗甜頭 今年來績效超過8%

日股近期受惠新首相上任後的多項政策利多激勵，帶動日股表現，上周日經225指數突破54,000點大關，推升持有日股比重高的...

越南股票商品 活力十足

越南股市投資氣氛持續轉佳，科技產業與公共投資利多接連釋出，成為推升盤勢的關鍵動能。法人表示，越南資訊科技類股近期強勢反彈...

路博邁展望今年 日本「新興市場」可加碼

路博邁投信昨（20）日發布2026年展望指出，AI資本支出撐起成長，風險資產仍具吸引力。除了持續樂觀看待AI生態系、美股...

實體資產反擊 掀投資潮

美股持續領漲全球，法人指出，展望未來，投資報酬來源將更廣泛分布在全球各地，不再僅限於美國。尤其是AI基礎設施、能源及國防...

含REITs的多重資產商品抗波動 紛紛繳出正報酬

美股上周漲跌互見、短期震盪未歇，美總統川普揚言掌控格陵蘭，讓地緣政治緊張升溫，儘管美國19日因馬丁路德金恩紀念日休市，恐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。