實體資產反擊 掀投資潮

美股持續領漲全球，法人指出，展望未來，投資報酬來源將更廣泛分布在全球各地，不再僅限於美國。尤其是AI基礎設施、能源及國防等有形資產，可望成為未來數年的關鍵成長驅動力，也將是投資重心。

威廉博萊（William Blair）資產管理合夥人暨全球策略師碧特爾（Olga Bitel）昨（20）日指出，為了對應「美國優先」與AI競賽，各國會強化國防與能源安全，這會帶動對工業大宗商品及稀土的巨大需求。

碧特爾以「實體資產的反擊」來形容這波投資機會。各國的政策雖然帶有保護主義色彩，但實際上會刺激經濟更強勁成長，且投資機會將分散於各行各業。

過去投資人偏好投入資本報酬率（ROIC）高的輕資產公司，但現在領先成長的公司多為「重資產」公司。

碧特爾指出，全球投資格局正在重大轉向，投資報酬從過去10年的美國獨強過渡到全球開花，資金也開始回流全球其他市場。過去10年，美股的年化報酬率達13.8%，大幅領先非美成熟市場的8.4%、新興市場的8.3%。但在2025年，非美成熟市場大漲32.1%，新興股市大漲31.3%，幾乎是美股16.8%漲幅的兩倍。

碧特爾指出，兩大核心力量驅動全球經濟結構轉型，即AI的演進與地緣政治的變化。這兩股力量匯聚成關鍵結論，也就是我們正進入新的建設周期，投資重點不再只是虛擬的網路平台，而是看得見、摸得著的基礎建設、能源設施、國防裝備與實體生產基地。

碧特爾指出，2010年代的投資關鍵詞是無形資產/數位化，重心集中在雲端、數位廣告、電子商務與社群媒體。這些大多屬於輕資產的軟體與平台服務。