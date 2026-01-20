境外基金規模創新高 股票型、平衡型受青睞

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
根據基金資訊觀測站統計，截至2025年底，國人持有境外基金金額達4.97兆元，年增11.7%。（路透）
根據基金資訊觀測站統計，截至2025年底，國人持有境外基金金額達4.97兆元，年增11.7%。法人指出，2025年投資市場熱度延續，部分固定收益與平衡型基金陸續上調配息率並新增級別，符合台灣投資人對收益與分散風險的需求，帶動境外基金在台規模再創新高。

在投資情緒回溫、全球股市屢創新高的帶動下，部分風險偏好較高的投資人持續加碼股票型基金，使得境外股票型基金於2025年12月出現連續兩個月淨流入。另一部分投資人則偏好攻守兼備的平衡型產品，以期降低投資組合波動。相較之下，固定收益基金熱度轉弱，當月終止連續六個月的淨流入。

瀚亞投信表示，展望2026年，在政策寬鬆與企業獲利支撐下，全球股市多頭格局有望延續。然而美股估值與市場集中度偏高，今年美元將轉弱，資金可望流向估值相對具吸引力的新興市場。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管地緣政治風險干擾不斷，股市2026年開年表現強勁，亞股以科技類股領漲，拉丁美洲和新興歐洲則分別以原物料、工業類股最強。展望後市，隨著更廣泛的產業鏈獲利能見度提升，預期股市動能將由少數領域擴散至更廣泛的市場，在全球多數主要央行已調降利率，以及主要國家釋放財政擴張訊號背景之下，整體貨幣與財政雙寬鬆的金融環境持續有利於風險性資產表現。

債市方面，美債殖利率短線高檔震盪，長天期美債仍面臨投資級債供給與財政赤字壓力。基於防禦性與評價考量，瀚亞投信表示，相對看好全球公債、新興市場當地貨幣債，優於公司債部位。

富蘭克林證券投顧表示，美國降息後利差優勢削減，反觀許多新興國家當地公債實質利率水準高，也伴隨潛在貨幣升值的匯兌收益機會與商品題材，建議除了可受惠經濟成長和融資成本下降的公司債型基金為配置核心外，可搭配全球當地公債或新興國家當地公債型基金，分享美國以外豐富的投資機會。

