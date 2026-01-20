多重資產基金 科技吃香 兆豐日本優勢漲逾14%最高

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
全球市場高檔震盪中尋求穩健報酬，多重資產型基金今年來以科技與AI題材相關配置表現最為亮眼。（路透）
全球市場高檔震盪中尋求穩健報酬，多重資產型基金今年來以科技與AI題材相關配置表現最為亮眼。法人表示，主因受惠科技股領漲、資金回流成長型資產，相關基金績效明顯領先，市場走向與資產配置策略成為關注焦點。

根據CMoney統計至15日，今年來多重資產型基金整體表現穩健，其中以科技題材相關配置最為強勢。從新台幣級別排行名單觀察，兆豐日本優勢多重資產今年來報酬率達14.4%，表現居冠；兆豐全球尖端科技多重資產亦有9.1%的成績；富邦AI智能新趨勢多重資產、安聯AI收益成長多重資產等基金，受惠AI產業長期成長趨勢，雖配置分散股票、債券與其他資產，仍成功掌握科技行情，績效表現相對突出。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣、安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，AI基礎設施投資持續強勁，仍看好AI硬體產業鏈、軟體應用層面等產業趨勢，對2026年抱持正面展望，三大領域中，今年AI軟體及AI可涉入產業表現相對AI基礎溫和，隨更多產業獲利成長重新加速的背景下，將有利後續市場的輪動表現。

莊凱倫分析，隨著更廣泛的產業鏈獲利能見度提升，預期股市動能將由少數領域擴散至更廣泛的市場，在多數主要央行已調降利率，以及主要國家釋放財政擴張訊號背景之下，整體貨幣與財政雙寬鬆的金融環境持續有利於風險性資產表現。

債市方面，合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世分析，美國勞動市場持續不確定，歐洲通膨明顯下降，認為全球貨幣政策寬鬆幅度可能超過市場預期，傾向壓低短端利率，並使殖利率曲線趨於陡峭。儘管服務業通膨仍然頑固，關稅、去全球化、以及因移民收緊的影響在2026年夏天大致告一段落。利差部分，進一步收窄的空間有限，新興市場是例外，因為供給面預期債券淨發行量為負值，且需求面資金持續流入，利差可能進一步收緊。

