五檔債券型 規模大躍進
去年多國進入降息循環，債市全線上漲，普遍繳出亮眼成績單，帶動基金規模增加。統計去年規模成長最多債券ETF，包括凱基A級公司債（00950B）、國泰10Y+金融債、群益優選非投等債、群益ESG投等債20+、國泰投資級公司債等五檔，規模都增逾百億元。
從規模增加前五名來看，以投資等級債居多，其中凱基A級公司債、群益優選非投等債兩檔增幅超過三位數，一年來呈現倍增。
凱基A級公司債ETF研究團隊表示，邁入2026年第一周，全球整體債券基金資金淨流入重返百億美元以上，以投等債資金淨流入跳升趨勢最明顯。資金淨流入從去年底34億美元，增至100億美元，顯見全球貨幣寬鬆政策大方向不變，股市波動升高，具備相對高票息貢獻、得以平衡股市波動風險的投等債，投資吸引力浮現。
整體而言，美公債殖利率走勢反映本波降息周期是預防性降息，未來聯準會沒必要做超乎市場預期降息舉措。持有中短天期公司債能提供穩定票息，與最佳風險調整後總報酬，建議採中間路線為債券ETF投資主軸。
群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，經濟展望具韌性，資金面前景寬鬆，高息收優勢吸引資金流入非投等債。展望2026年，企業獲利與財報穩健，違約率維持在長期均值之下，有利於非投等債表現。
