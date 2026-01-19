歐股雙優勢 升勢可期

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

2025年MSCI世界股票指數全年上漲21.63%、美國標普500指數漲17.86%，歐洲主要股市亦同步走高20.65%；其中，道瓊歐洲600指數已連三年收漲，反映歐洲央行積極降息政策、德國為首國家的財政政策帶動。法人展望2026年指出，歐股兩大亮點可望帶來潛在機會，包括與美國股市相比，歐股估值大幅折價，以及特定產業獲利將重回焦點。

國泰投顧表示，以未來12個月的前瞻本益比分析，歐股約為14.8倍，明顯低於美股的22.5倍；折價幅度約34%，且顯著低於2010年以來的長期平均水準。 一旦投資人對於股市的高估值擔憂再起，歐洲股市有望成為資金轉向的受益者之一。

除估值因素，歐股企業「獲利轉折」更是支撐歐股2026年表現的關鍵推手。歐股在經歷2024年、2025年的兩年獲利停滯和下滑之後，歐洲企業獲利正在重新回歸，歐股企業的每股盈餘不論從MSCI歐洲指數、道瓊歐洲600指數來看，2026年的歐股企業每股盈餘可望迎來雙位數增長空間。

國泰投顧認為，2025年歐股企業獲利可望大幅改善；若從產業結構來看，歐洲成長型產業的復甦尤為關鍵，根據彭博研究，歐洲成長型產業的獲利狀況預計在2026年更為健康，關鍵產業的股東權益報酬率（ROE）和每股盈餘成長動能將逐步恢復，預估資訊科技、工業和消費品性產業將引領獲利反彈，每股盈餘年增率分別預估達15.0%、13.4%、13.1%。

