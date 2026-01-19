快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股取代韓股，成為外資今年以來在新興亞股最愛。今年以來，台股獲外資買超17.7億美元居新興亞股之冠，其次是南韓獲買超6.7億美元，賣超則以對印度賣19.9億美元最多，其次是賣超越南0.4億美元；主要新興亞股以南韓漲16.3%最優，再來是台灣的9.2%、越南及菲律賓的6.3%。

外資上周在新興亞股最愛台股，買超20.6億美元最多，其次是印尼的2.5億美元；賣超則以對印度賣超7.8億美元最多，其次是南韓的3.1億美元。新興亞股上周普遍收紅，以南韓大漲5.5%最強，其次是台股漲3.7%、菲律賓漲1.8%，僅一個市場收黑，即印度收小黑。

台股站上31,000點續創歷史新高，周線連四紅。保德信市值動能50 （009803）經理人楊立楷表示，晶圓代工龍頭最新財報再度繳出驚人成績，法人紛紛調升目標價，加上記憶體題材熱度持續，且美國商務部上周正式拍板台美關稅協議，都有利台股再創新高，並帶動台廠記憶體族群成為近期盤面資金熱點。

安聯投信台股團隊指出，未來主要布局方向可專注關鍵零組件龍頭，因為部分零組件供給有限，將是晶片準時量產的戰略物資，短期雖可能因股價漲多而出現較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流跟評價面回升。

台股 亞股 南韓

