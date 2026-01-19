快訊

外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

2026開局多頭強！亞股科技領軍、美股韌性強 AI引領結構性轉型

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

儘管地緣政治風險干擾不斷，法人表示，股市2026年開年表現強勁，亞股以科技類股領漲，拉丁美洲和新興歐洲則分別以原物料、工業類股最強。中國大陸對日本祭出新一輪出口限制，中日關係緊張加劇，壓抑日股表現，美股亦在強勁財報護體下，展現驚人韌性。

展望2026年，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫看好，全球資本市場維持正向看法。隨著更廣泛的產業鏈獲利能見度提升，預期股市動能將由少數領域擴散至更廣泛的市場，在多數主要央行已調降利率，以及主要國家釋放財政擴張訊號背景之下，整體貨幣與財政雙寬鬆的金融環境持續有利於風險性資產表現。

美國方面，莊凱倫表示，川普政府推動的親商政策，包括減稅、放鬆監管、振興本土製造及製造業回流，正實質優化企業利潤結構，為經濟前景與市場基本面提供實質支撐。整體而言，相關政策效應可望帶動更廣泛的消費意願與企業投資動能，構成中長期市場表現的重要推力。

莊凱倫進一步分析，從創新發展角度來看，隨著算力提升與基礎設施佈建趨於完善，AI的演進正明顯加速，並逐步由試點階段邁向實際商業化應用。隨著更多具備AI賦能的產品與服務進入市場，我們觀察到企業已開始實質優化營運流程，不僅限於成本節約，更得力於生產力提升及營收擴張，創造新的價值來源。

鑒於AI帶來的結構性轉型力量，預期相關企業的利潤率將維持穩定，甚至具備擴張潛力，基本面的改善將為積極投入顛覆式創新的企業構築出長期估值的支撐。

資本市場 AI 地緣政治風險

延伸閱讀

專家：國家安全等因素將令中美AI難以融合

經濟日報社論／財力級次表修正 反而擴大城鄉差距

台美關稅協議敲定後 財政風險浮現

台南爆長照員詐領5千萬 他勸黃偉哲：怪蔣萬安炫富先清貪腐

相關新聞

台股基金規模2025年度五強出爐！安聯、統一、野村穩坐三龍頭

台股2025年在AI等科技股題材發酵推升下，繳出亮麗表現。挾主動式基金優勢的投信公司，旗下主動式台股基金也憑藉投資團隊研...

固定收益基金人氣旺 法人預期需求不會改變

2025年美股帶領全球主要股市再創新高，但國人前進海外時，仍更加偏愛配息型基金。投信投顧公會統計顯示，在國人持有的境外基...

安聯主動式台股基金 規模 稱冠

台股2025年在AI等科技股題材發酵推升下，繳出亮麗表現。挾主動式基金優勢的投信公司，旗下主動式台股基金也憑藉投資團隊研...

新興市場基金 閃金光

邁入2026年，當前全球投資人一方面持續追逐以人工智慧（AI）為核心的美國大型科技股，另一方面卻也疑慮高估值與集中度風險...

全球市場觀測站／日股強彈 擁政策利多

受到多空消息面影響，上周全球金融市場震盪整理，多數股市延續上漲格局，東北亞的韓、日漲幅領先；債市方面，美債殖利率區間整理...

非投等債 穩健投資優選

去(2025)年以來，台股及美國股市紛紛創新高。法人提醒，2026年隨著經濟走緩、股市基期墊高，若全部資產都重押股票，風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。