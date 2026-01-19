2026開局多頭強！亞股科技領軍、美股韌性強 AI引領結構性轉型

儘管地緣政治風險干擾不斷，法人表示，股市2026年開年表現強勁，亞股以科技類股領漲，拉丁美洲和新興歐洲則分別以原物料、工業類股最強。中國大陸對日本祭出新一輪出口限制，中日關係緊張加劇，壓抑日股表現，美股亦在強勁財報護體下，展現驚人韌性。

展望2026年，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫看好，全球資本市場維持正向看法。隨著更廣泛的產業鏈獲利能見度提升，預期股市動能將由少數領域擴散至更廣泛的市場，在多數主要央行已調降利率，以及主要國家釋放財政擴張訊號背景之下，整體貨幣與財政雙寬鬆的金融環境持續有利於風險性資產表現。

美國方面，莊凱倫表示，川普政府推動的親商政策，包括減稅、放鬆監管、振興本土製造及製造業回流，正實質優化企業利潤結構，為經濟前景與市場基本面提供實質支撐。整體而言，相關政策效應可望帶動更廣泛的消費意願與企業投資動能，構成中長期市場表現的重要推力。

莊凱倫進一步分析，從創新發展角度來看，隨著算力提升與基礎設施佈建趨於完善，AI的演進正明顯加速，並逐步由試點階段邁向實際商業化應用。隨著更多具備AI賦能的產品與服務進入市場，我們觀察到企業已開始實質優化營運流程，不僅限於成本節約，更得力於生產力提升及營收擴張，創造新的價值來源。

鑒於AI帶來的結構性轉型力量，預期相關企業的利潤率將維持穩定，甚至具備擴張潛力，基本面的改善將為積極投入顛覆式創新的企業構築出長期估值的支撐。