台股基金規模2025年度五強出爐！安聯、統一、野村穩坐三龍頭

台股2025年在AI等科技股題材發酵推升下，繳出亮麗表現。挾主動式基金優勢的投信公司，旗下主動式台股基金也憑藉投資團隊研究與選股實力，成為市場關注焦點。

根據投信投顧公會統計，截至2025年12月，國內主動式台股基金規模前五大投信依序為安聯投信、統一投信、野村投信、國泰投信與元大投信，整體規模較2024年明顯擴大，資金持續熱絡。

其中，安聯投信旗下主動式台股基金規模達1,761.8億元，穩居市場龍頭，較2024年的1,029.6億元大幅成長，且規模連續第二年維持千億元，2025年12單月淨申購金額高達42.08億元，在前五大投信中表現最為亮眼。

統一投信以1,213.7億元居次，較去年同期的803.9億元明顯增加，12月淨申購31.99億元，旗下主動式台股基金檔數達10檔，產品線布局完整。若加上全權委託等各類型資產，統一投信總管理規模已超過6,500億元，逐步朝7,000億元邁進。

野村投信則以906.2億元排名第三，年增幅同樣顯著，國泰投信與元大投信分別以869.9億元與820.5億元緊追在後，形成「八、九百億元俱樂部」。觀察12月淨申購動能，野村、國泰與元大分別吸引9.62億元、4.93億元與3.12億元資金流入，顯示即便台股處於高檔震盪，投資人仍偏好具選股能力的主動式基金進場布局。

值得注意的是，安聯投信旗下僅三檔主動式台股基金均名列前十大規模主動式台股基金，其中規模以安聯台灣科技基金規模958.3億元最大，安聯台灣大壩基金與安聯台灣智慧基金規模也分別有435.2億元、368.3億元不等。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，市場投資策略正由題材驅動的「作夢行情」，逐步轉向以實際財報和獲利為主的「數字行情」，建議投資人應鎖定兼具高殖利率與成長性的公司，特別是那些去年第4季或全年獲利大幅提升且配息率穩定的企業。

綜合統一投信台股團隊、野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，在行情由少數龍頭主導、漲勢結構趨於集中時，投資紀律與風險管理的重要性更高。以產業趨勢觀察，輝達（NVIDIA）2026年將推出的Rubin平台已全面投產，相關的先進製程與封裝、散熱、高速傳輸、CCL / PCB、電源供應仍是資金主線，即便短線因市場消息頻傳出現錯殺，長線基本面仍具備支撐，股價修正反而提供投資人布局良機。