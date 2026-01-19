快訊

安聯主動式台股基金 規模 稱冠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股2025年在AI等科技股題材發酵推升下，繳出亮麗表現。挾主動式基金優勢的投信公司，旗下主動式台股基金也憑藉投資團隊研究與選股實力，成為市場關注焦點。

根據投信投顧公會統計，截至2025年12月，國內主動式台股基金規模前五大投信依序為：安聯投信、統一投信、野村投信、國泰投信與元大投信，整體規模較2024年明顯擴大，資金持續熱絡。

安聯投信旗下主動式台股基金規模達1,761.8億元，穩居市場龍頭，較2024年的1,029.6億元大幅成長，且規模連續第二年維持千億元，2025年12月單月淨申購金額高達42.08億元，在前五大投信中表現最為亮眼。

統一投信以1,213.7億元居次，較前年同期的803.9億元明顯增加，12月淨申購31.99億元，旗下主動式台股基金檔數達十檔，產品線布局完整。若加上全權委託等各類型資產，統一投信總管理規模已超過6,500億元，逐步朝7,000億元邁進。

野村投信則以906.2億元排名第三，年增幅同樣顯著；國泰投信與元大投信分別以869.9億元與820.5億元緊追在後，形成「八、九百億元俱樂部」。

觀察12月淨申購動能，野村、國泰與元大分別吸引9.62億元、4.93億元與3.12億元資金流入，顯示即便台股處於高檔震盪，投資人仍偏好具選股能力的主動式基金進場布局。

安聯投信旗下僅三檔主動式台股基金均名列前十大規模主動式台股基金，其中規模以安聯台灣科技基金規模958.3億元最大，安聯台灣大壩基金與安聯台灣智慧基金規模也分別有435.2億元、368.3億元不等。安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，市場投資策略由題材驅動「作夢行情」，轉向以財報和獲利為主「數字行情」，建議投資人鎖定兼具高殖利率與成長性公司，特別是去年第4季或全年獲利大幅提升且配息率穩定企業。

台股 元大投信

固定收益基金人氣旺 法人預期需求不會改變

2025年美股帶領全球主要股市再創新高，但國人前進海外時，仍更加偏愛配息型基金。投信投顧公會統計顯示，在國人持有的境外基...

新興市場基金 閃金光

邁入2026年，當前全球投資人一方面持續追逐以人工智慧（AI）為核心的美國大型科技股，另一方面卻也疑慮高估值與集中度風險...

全球市場觀測站／日股強彈 擁政策利多

受到多空消息面影響，上周全球金融市場震盪整理，多數股市延續上漲格局，東北亞的韓、日漲幅領先；債市方面，美債殖利率區間整理...

非投等債 穩健投資優選

去(2025)年以來，台股及美國股市紛紛創新高。法人提醒，2026年隨著經濟走緩、股市基期墊高，若全部資產都重押股票，風...

如何透過投資放大年終獎金 鉅亨買基金建議這樣配置

不少投資人今年開年即眉開眼笑，不僅全球股市延續多頭格局，年終獎金也即將入袋。但股市已居於高位，該如何配置，才能在控管風險...

