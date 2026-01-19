固定收益基金人氣旺 法人預期需求不會改變

2025年美股帶領全球主要股市再創新高，但國人前進海外時，仍更加偏愛配息型基金。投信投顧公會統計顯示，在國人持有的境外基金中，固定收益基金占39.9%最多，股債混合基金也有26.6%，股票型基金則只占32.5%。展望2026年，法人預期擁抱收益的需求不會改變。

統計顯示，國人最愛的十檔境外基金清一色是收益型基金，完全沒有純股票型基金。其中，純債券基金高達七檔，以非投資等級債券、新興市場債券基金為主；股債混合基金占三檔，以美國股債混合基金最受歡迎。

境外基金資訊觀測站統計，到2025年底，安聯收益成長基金持續高居國人鍾愛第一名，國人持有8,038億元，遙遙領先亞軍聯博全球非投資等級債券基金的2,955億元。

安聯收益成長基金全都布局美元資產，美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一，每月重新調整一次。

基金投資強勢美元資產，加上配息率有吸引力，造成這檔基金長年熱賣。如果選擇美元穩定月配息級別，基金半年來的年化配息率介於7.71-7.84%。

在前十大國人最愛名單上，另外兩檔股債混合基金為摩根多重收益基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金，國人持有金額分別為1,257、1,024億元。前者為全球布局，後者則是投資美國股債標的。

在七檔純債券基金中，以聯博全球非投資等級債券基金最受歡迎，這檔基金持債分散且多元，也布局投資等級債、新興市場債及其他債券。

至於摩根環球非投資等級債券基金，則聚焦非投資等級債券。

另外五檔債券基金依國人持有金額排序分別為聯博美國收益基金、PIMCO多元收益債券、高盛新興市場債券基金、富達全球優質債券基金、高盛投資級公司債基金。其中，富達全球優質債券基金為去年人氣基金，全年吸金753億元，高居境外基金之首，國人持有金額快速推升至958億元，一舉躍進國人最愛的第八名。

在績效方面，由於2025年新台幣兌美元大幅升值4.3%，也影響這些基金以新台幣計算的績效。在2025年，以摩根多重收益基金大漲18%最優，其他九檔基金的漲幅都不到一成。