全球市場觀測站／日股強彈 擁政策利多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

受到多空消息面影響，上周全球金融市場震盪整理，多數股市延續上漲格局，東北亞的韓、日漲幅領先；債市方面，美債殖利率區間整理，新興債、亞洲表現較佳。

野村投信表示，美國司法部啟動對聯準會（Fed）主席鮑爾的調查，鮑爾召開記者會強力反擊，市場也擔憂此舉將影響Fed的獨立性。美國通貨膨脹數據雖降溫，但市場普遍認為1月底Fed降息機率低。科技股震盪走高，受到台美達成關稅協議及台積電亮眼財報所帶動，顯示AI的需求強勁。

野村投信指出，日股除了受惠於AI帶動之外，還有政策面利多可期。日本首相高市將解散國會，最快於下月8日舉行選舉，市場樂觀看待高市政權，激勵日股大漲。日股2025年表現亮眼，市場預期利多因素可望延續到2026年。相較於美股與台股的估值位於高檔區，東證指數目前本益比約18.1倍，仍具吸引力，有望持續吸引資金進駐。

根據日經與QUICK市場觀察數據，2025年財年日本企業發放的股利突破20兆日圓，合併日本企業股票回購金額將接近40兆日圓，持續創下歷史紀錄。

野村投信認為，除了企業本身的努力之外，也要歸功於東京證交所從2021年起開始積極推動公司治理改革，明確要求企業將「股東權益與資本效率」列為核心管理目標。改革後，日本企業股利發放與股票回購金額呈現結構性上升趨勢。

市場 日本 日股

