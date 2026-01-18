快訊

名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女驚覺落差：全班只有我爸是工人

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

理組生快看！115學測「數A、自然科」大考中心正式解答出爐

如何透過投資放大年終獎金 鉅亨買基金建議這樣配置

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
「鉅亨買基金」指出，2026年整體投資環境仍維持「股優於債」的結構。圖／AI生成
「鉅亨買基金」指出，2026年整體投資環境仍維持「股優於債」的結構。圖／AI生成

不少投資人今年開年即眉開眼笑，不僅全球股市延續多頭格局，年終獎金也即將入袋。但股市已居於高位，該如何配置，才能在控管風險下提升投資效益？「鉅亨買基金」指出，2026年整體投資環境仍維持「股優於債」的結構，美國、日本與台灣在AI科技創新及基本面支撐下，具備長線配置價值；債券則可留意風險溢酬較佳、殖利率相對具吸引力的新興市場債或邊境市場債。整體策略應避免重押單一市場，透過分散配置與自動化機制，提高長期投資勝率。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，AI應用正加速落地，所帶動的生產力提升與資本支出循環，已成為穿越景氣波動的核心主線。美國在政策環境相對友善下，科技創新動能仍具延續性；日本與台灣則在全球科技供應鏈重組與地緣安全考量中，展現結構性優勢。配置上，可以美國科技與AI為核心，搭配日本與台灣的科技供應鏈機會，並視市場變化動態調整。

在債市配置上，張榮仁指出，聯準會仍有降息空間，短端利率可望下行，但AI所帶來的投資周期與名目增長動能，使長天期公債殖利率不易重返過去的低利率區間，建議穩健型投資人聚焦存續期間控管與票息收益。同時留意信用市場與新興市場的結構性機會，其中新興市場債或邊境市場債因風險溢酬較高、與成熟市場連動性低，有助提升整體投資組合的風險調整後報酬。

至於年終獎金該採一筆投入或分批進場，張榮仁說，並無絕對優劣，關鍵在於投資期間與風險承受度。對具備中長期投資規劃、且能承受短期波動的投資人而言，一次進場仍具效率優勢。可透過「母子基金」架構進行配置，例如鉅亨買基金推出的「鉅寶盆」，以穩健型母基金為核心，搭配成長型子基金，並透過停利回母基金與定期加碼機制，讓資金在風險控管下持續參與市場成長。

若有現金流需求，則可搭配「鉅亨自由Pay」機制，可依個人需求設定提領金額、比率與時間，在保留資產投資動能的同時，靈活掌握現金流節奏。系統亦可於市值下滑至特定水位時自動暫停提領，協助投資人在市場震盪期間守住本金，提升資產配置的彈性與續航力。然而，在市場波動仍高、投資人對進場時點較為猶豫的情況下，分批進場仍是多數人較能執行的策略。張榮仁建議，除定期定額外，若能在市場急跌時自動加碼，有助加快單位數累積、提高長期勝率。

新興市場 科技 AI 年終獎金 資本支出 降息

延伸閱讀

合併後首次旺年會 台新新光金：拚一馬當先

國民黨睽違9年首發年終 李乾龍：鄭麗文體念同仁抗惡罷辛勞

星宇發1個月年終獎金使員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

全中教與新北豫章工商簽團體協約 保障教師年終獎金

相關新聞

如何透過投資放大年終獎金 鉅亨買基金建議這樣配置

不少投資人今年開年即眉開眼笑，不僅全球股市延續多頭格局，年終獎金也即將入袋。但股市已居於高位，該如何配置，才能在控管風險...

台股科技基金卡位低軌衛星熱 網通產業具長期趨勢

2026開年以來，台股氣勢如虹指數站穩3萬點，受惠美國總統川普簽署太空優勢令，網通低軌衛星相關股票扮演攻堅要角之一，盤點...

被動式商品 受青睞

根據投信投顧公會公布的最新基金規模數據，截至2025年底止，整體投信基金規模全年大增近1.78兆元，連續八個月遞增，去年...

陸科技、醫療股 還有戲

中國股市2026年仍有望延續去年的牛市基礎。法人指出，在政策紅利與產業升級的推動下，市場信心逐步回溫，科技、醫療及工業等...

美國例外論鬆動 掌握新興市場投資機會

金融市場歷經2025年出乎意料的強勁表現後，投資人以樂觀情緒迎接2026年。法人指出，今年以來，市場多頭格局擴大展開，投...

14檔台股基金淨值 領先大盤創新高

台股歷經震盪波折，大盤指數2025年來在7月16日表現由負轉正，帶動投信主動式台股基金績效表現，統計包括群益台灣精選強棒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。