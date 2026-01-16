AI 投資續熱 法人建議增加基建股

由於科技領頭企業承諾在2026年投入的AI資本支出高於去年，顯見AI投資曲線仍在攀升期，產業投資與商業化進程並未鬆動，更突顯其長期AI投資信心。滙豐投信認為，過去三年，科技股受惠AI浪潮顯著上漲後，預期資金將開始關注基本面同樣受惠於AI且價值面更具潛力的周邊族群，而基礎建設類股即有望受惠此一趨勢，建議投資人應將基礎建設類股同步納入投組，有利於增進投資效率。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，隨著AI技術快速進步，不論大型雲端服務業者（CSP）甚至國家主權基金都加大了對於AI資料中心的投資。根據摩根士丹利（Morgan Stanley）統計，AI在內的每年雲端資本支出金額已從2023年的1,730億美元飆升166%，至2025年估計的4,600億美元，並同時預期將在2026年繼續上升至6,060億美元。隨著近期市場對於「缺晶片」的關注，轉往「缺基建」題材。因為AI革命不僅是運算效能的競爭，更是一場電力基礎設施的深度重塑，尤其電力區塊預計將持續帶來潛在投資機會。

由於AI資料中心鉅額投資主要集中於美國，算力及電力需求將更聚焦在美國本土。據估計2023-2030年資料中心用電將以每年23%高速成長，這對電力基建投資無疑是一劑強心針。當市場開始聚焦在AI帶來的「缺基建」題材時，滙豐投信認為相對於其他國家而言，美國電力政策制度長期透明且穩定，各州政府允許業者擁有穩定的獲利空間，其成本變化可定期的反應於電價之上，因此滙豐全球基礎建設收益基金，現階段將電力基建部位全數建倉於美國地區。

就投資效率來看，相比AI科技股多為攻擊型成長股，基礎建設類股則多屬於特許行業且為民生必需的防禦型價值股。其不同的資產特性使兩者具低相關性，同時配置將可提高投資組合效率。根據歷史數據回測顯示，若以槓鈴式策略均衡配置於科技與基建股的投資組合中，每年報酬曾優於大盤3.0%，同時波動度曾下降0.6%，顯示基礎建設股票除了可有效分散風險外，也具備推進上漲動能。因此建議投資人可考慮將基礎建設類股納入2026年的資產配置布局當中，藉以進一步提高投資勝率機會。